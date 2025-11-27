Як подаровані громаді автівки піднімають настрій

ФОТО: мерія Ічні|
На фоні війни велика радість маленької громади тішить
Допомога невеличкого містечка, населення якого налічує 10 тисяч жителів, надійшла дуже вчасно, бо потреба в такому транспорті тут велика. Новиною про транспортний транш поділилася на своїй ФБ-сторінці Ічнянська громада.
Надійшла техніка різних типів, моделей та марок. З-поміж надісланого є пікап, кросовери, і навіть вантажно-пасажирський фургон. Бренди як європейські, так і американські.
Служби громади стають мобільними
Німецькі партнери передали техніку за цільовим призначенням – виключено для потреб громади. Це не тільки комунальні підприємства, а й різні її гуманітарні служби, в т.ч. для оперативної роботи відділів адміністрації Ічнянської громади.
Хто отримав автомобілі:
- КП "Ічнянське ВУЖКГ";
- КП "Водоканалізаційне господарство "ІЧЕНЬ";
- Відділ культури і туризму;
- Ічнянська міська рада.
Техніка ще послужить добрим справам громади. На передньому плані Volkswagen Caddy. Фото: мерія Ічні
Не нові, але добротні за станом
Як видно з фото та відео колег з телеканалу Тім, прибули вже добре знайомі нашим читачам пікап з критим кузовом Ford Ranger, мінівен Volkswagen Caddy, автомобіль середнього класу Volkswagen Passat.
В цій палітрі помітно виділяється темно-синій фургон Volkswagen Transporter, ймовірно, у виконанні Т5.
Комунгоспи будуть оперативніші
Найбільше пощастило з транспортом КП "Ічнянське ВУЖКГ", автопарк якого приріс відразу на два автомобілі. Один з них – згаданий вище Volkswagen Transporter.
Фургон Volkswagen Transporter возитиме і людей, і інструменти та матеріал. Фото: мерія Ічні
За словами директора комунального підприємства Володимира Кирія, такий автомобіль поліпшить роботу комунгоспу, бо може перевозити як людей, так й інвентар та все потрібне для роботи на виїзді.
А пікап Ford Ranger дістався водоканалу, де такого транспорту не вистачає. Як розповідає директор підприємства Іван Царенко, в автопарку "переважають автомобілі восьмидесятих-дев'яностих років". Машина буде використовуватися як аварійна.
Пікап Ford Ranger з критим кузовом працюватиме у водоканалі як оперативна машина. Фото: мерія Ічні
Про культуру також згадали
До відділу культури й туризму, як видно з відео наших колег, надійшов Volkswagen Caddy. За словами очільниці цього підрозділу Марини Вітик, в автопарку є старенький УАЗ, але він уже прогнив і розсипається.
Є також ГАЗель з практично відпрацьованим ресурсом, однак її на певних поїздках використовувати збитково через надмірне споживання пального.
Марина Вітик: більш економічний та комфортніший Caddy класу LCV буде практичніший у роботі. Фото: мерія Ічні
Грефесмюлен поділився транспортом свідомо
У громаді нагадали, що контакти та співпраця мерії Ічні та муніципалітету Грефесмюлен розпочалася у травні 2025 року. Там дуже уважно цікавилися роботою українського містечка й зробили висновок, що транспортне забезпечення служб Ічнянської громади потребує покращення.
Після держреєстрації транспорт обслуговуватиме структури громади. Фото: мерія Ічні
У підсумку – відбулася передача техніки з однієї мерії до іншої. На заваді не стали майже 2 000 кілометрів та кордон. Днями усі машини громада зареєструє у Сервісному центрі МВС та введе в експлуатацію.