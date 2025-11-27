Як подаровані громаді автівки піднімають настрій

Допомога невеличкого містечка, населення якого налічує 10 тисяч жителів, надійшла дуже вчасно, бо потреба в такому транспорті тут велика. Новиною про транспортний транш поділилася на своїй ФБ-сторінці Ічнянська громада.

Надійшла техніка різних типів, моделей та марок. З-поміж надісланого є пікап, кросовери, і навіть вантажно-пасажирський фургон. Бренди як європейські, так і американські.

Служби громади стають мобільними

Німецькі партнери передали техніку за цільовим призначенням – виключено для потреб громади. Це не тільки комунальні підприємства, а й різні її гуманітарні служби, в т.ч. для оперативної роботи відділів адміністрації Ічнянської громади.

Хто отримав автомобілі:

КП "Ічнянське ВУЖКГ";

КП "Водоканалізаційне господарство "ІЧЕНЬ";

Відділ культури і туризму;

Ічнянська міська рада.

Техніка ще послужить добрим справам громади. На передньому плані Volkswagen Caddy. Фото: мерія Ічні

Не нові, але добротні за станом

Як видно з фото та відео колег з телеканалу Тім, прибули вже добре знайомі нашим читачам пікап з критим кузовом Ford Ranger, мінівен Volkswagen Caddy, автомобіль середнього класу Volkswagen Passat.

В цій палітрі помітно виділяється темно-синій фургон Volkswagen Transporter, ймовірно, у виконанні Т5.

Комунгоспи будуть оперативніші

Найбільше пощастило з транспортом КП "Ічнянське ВУЖКГ", автопарк якого приріс відразу на два автомобілі. Один з них – згаданий вище Volkswagen Transporter.

Фургон Volkswagen Transporter возитиме і людей, і інструменти та матеріал. Фото: мерія Ічні

За словами директора комунального підприємства Володимира Кирія, такий автомобіль поліпшить роботу комунгоспу, бо може перевозити як людей, так й інвентар та все потрібне для роботи на виїзді.

А пікап Ford Ranger дістався водоканалу, де такого транспорту не вистачає. Як розповідає директор підприємства Іван Царенко, в автопарку "переважають автомобілі восьмидесятих-дев'яностих років". Машина буде використовуватися як аварійна.

Пікап Ford Ranger з критим кузовом працюватиме у водоканалі як оперативна машина. Фото: мерія Ічні

Про культуру також згадали

До відділу культури й туризму, як видно з відео наших колег, надійшов Volkswagen Caddy. За словами очільниці цього підрозділу Марини Вітик, в автопарку є старенький УАЗ, але він уже прогнив і розсипається.

Є також ГАЗель з практично відпрацьованим ресурсом, однак її на певних поїздках використовувати збитково через надмірне споживання пального.

Марина Вітик: більш економічний та комфортніший Caddy класу LCV буде практичніший у роботі. Фото: мерія Ічні

Грефесмюлен поділився транспортом свідомо

У громаді нагадали, що контакти та співпраця мерії Ічні та муніципалітету Грефесмюлен розпочалася у травні 2025 року. Там дуже уважно цікавилися роботою українського містечка й зробили висновок, що транспортне забезпечення служб Ічнянської громади потребує покращення.

Після держреєстрації транспорт обслуговуватиме структури громади. Фото: мерія Ічні

У підсумку – відбулася передача техніки з однієї мерії до іншої. На заваді не стали майже 2 000 кілометрів та кордон. Днями усі машини громада зареєструє у Сервісному центрі МВС та введе в експлуатацію.