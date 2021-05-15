В простеньком по виду приборе скрыто несколько нюансов, затрудняющих выбор. Эксперты Авто24 рассказывают, как подобрать звуковой сигнал на авто, чтобы не иметь лишних хлопот при монтаже.

При выборе звукового сигнала многое зависит от того, с какой целью это делается. Если нужно просто заменить штатный клаксон, вышедший из строя на такой же – это одна ситуация, а если вам хочется усилить громкость или изменить тональность – подход должен быть другим. Соответственно, об обоих случаях и поговорим.

Самыми простыми считаются вибрационные сигналы дискового типа, без дополнительных “улиток”. Они применяются в большинстве недорогих авто

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Подбираем аналогичный

Подбор нового сигнала заключается в согласовании двух главных моментов – кронштейна крепления к кузову и типа подсоединения к электрической сети.

Крепление. Прежде всего, должны совпадать (по диаметру и расположению) отверстия на кронштейне клаксона и кузове машины. Также имейте в виду, что у качественного сигнала ножка его крепления – кронштейн выполнен из гибкого материала, поглощающего вибрации. Это нужно для того, чтобы вибрации, которые выдает “громкоговоритель” во время подачи сигнала водителем, не передавались на детали кузова, и они, резонируя, не добавляли к звуку клаксона своей металлической какофонии. Именно из-за этой ножки дешевые неоригинальные сигналы часто гудят громко, но с неприятным “подголоском”.

Крепление сигнала к кузову должно быть реализовано с помощью специальной вибропоглощающей пластины. Иначе звучание будет неприятным

Разъем проводки. В идеале сигнал должен иметь на корпусе соответствующую часть коннектора, которая без проблем стыкуется со штекером на жгуте проводки. Если это не так, тому, кто будет ставить новый сигнал, придется что-то мудрить, чтобы подсоединить сигнал к проводке. Отметим, что на сигнале может быть как два вывода для подсоединения проводов, так и один. Это важное различие, поскольку второй полюс у сигналов с одной клеммой подается через “массу” кузова, и такой сигнал без переделки нельзя использовать на машинах, где сигнал имеет две клеммы.

У многих авто гудок подсоединен к сети через коннектор, что затрудняет подбор клаксона. В Lanos, например, коннектор бывает двух типов

Габариты. Казалось бы, сигнал – прибор небольшой и под капотом всегда можно найти для него место. Но лучше всего “крепиться” к штатной точке, которая выдержит и нагрузки от массы клаксона во время сотрясений на неровностях дороги, и обеспечит достаточный выход звуковых волн за пределы подкапотного пространства. Примите во внимание еще такое обстоятельство, как пассивная безопасность. Часто сигнал устанавливается на “телевизоре” перед радиаторами, и если он будет больше штатных габаритов, есть опасность, что даже при небольшом ДТП, скажем, во время парковки, клаксон пробьет своим массивным корпусом дорогой радиатор (или радиаторы), значительно повысив таким образом стоимость устранения последствий аварии.

Массивные “волговские” сигналы поместились на штатном месте “Ланоса”, но даже при слабом столкновении они продавят радиатор кондиционера. То есть + $100-150 к стоимости ремонта

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Итак, самый простой вариант – приобрести “родной” для вашей модели сигнал. Это не всегда будет самый дешевый способ, но для массовых моделей авто обычно предлагается немалый выбор неоригинальных приборов по демократичной цене.

Громче и приятнее

Если есть необходимость установить более громкий или более благозвучный клаксон, знайте, что есть несколько вариантов.

Приобрести новый оригинальный или просто качественный сигнал. Он почти наверняка будет более громким, чем старый, который потерял громкость из-за коррозии и окисления контактов внутри. Это самый простой вариант, хотя эффект пожалуй самый маленький.

Купить сигнал или комплект сигналов для авто более высокого класса. Обычно клаксоны таких машин имеют мощное и одновременно мягкое и более приятное для ушей звучание, чем на бюджетных моделях. Но придется повозиться с креплением и подключением проводов, причем не исключено, что без помощи электрика вам не обойтись.

Подобрать тот или иной тюнинговый сигнал большой мощности. В таком варианте вас тоже скорее всего ждут хлопоты с подключением проводов и обустройством нового крепления.

Один из вариантов мощного тюнингового сигнала – пневматический клаксон. Он представляет собой компрессор и одну или несколько “дудок” с раструбами, в некоторых случаях все это бывает объединено в один модуль. Перед покупкой выясните, найдется ли у вас под капотом или за радиаторной решеткой место для цельного модуля. Возможно, удобнее будет установить в одном месте компрессор, а в другом – рожки, которые и будут гудеть.

Большинство пневматических сигналов помимо мощного звука имеют еще одно преимущество: компоненты можно размещать отдельно

Совершенствуя свои звуковые сигналы, помните о п. 31.3 ПДД Украины, запрещающем эксплуатацию транспортных средств, оборудованных специальными звуковыми сигналами, которые установлены с нарушением определеного порядка. К таковым полицейские могут отнести двухтональные сигналы, в которых тона чередуются во время работы и напоминают сирену спецтранспорта.

Рекомендация Авто24

Если вы хотите сэкономить на услугах электрика, вполне возможно заменить сигнал на новый своими силами. Но нужно соблюсти два условия. Во-первых, вы должны быть уверены, что машина потеряла голос из-за неисправности именно сигнала, а во-вторых, новый сигнал должен соответствовать штатному, как минимум, по коннектору проводки. Если с разъемом что-то будет не так, готовьтесь к манипуляциям с монтажным ножом и изолентой.

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