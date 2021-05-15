В простенькому з виду приладі приховано кілька нюансів, які ускладнюють вибір. Експерти Авто24 розповідають, як підібрати звуковий сигнал на авто, щоб не мати зайвого клопоту при монтажі.

Під час вибору звукового сигналу багато чого залежить від того, з якою метою це робиться. Якщо потрібно просто замінити штатний клаксон, що вийшов з ладу, на аналогічний – це одна ситуація, а якщо вам хочеться підсилити гучність або змінити тональність – підхід має бути іншим. Відповідно, про обидва випадки і поговоримо.

Найпростішими вважаються вібраційні сигнали дискового типу, без додаткових “равликів”. Вони застосовуються у більшості недорогих авто

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Підбираємо аналогічний

Підбір нового сигнала полягає в узгодженні двох головних моментів – кронштейна кріплення до кузова та типу під’єднання до електричної мережі.

Кріплення. Перш за все, мають збігатися (за діаметром та розташуванням) отвори на кронштейні клаксона та кузові машини. Також майте на увазі, що у якісного сигнала ніжка його кріплення – кронштейн – виконаний з гнучкого матеріалу, що поглинає вібрації. Це потрібно для того, аби вібрації, що видає “гучномовець” під час подання сигналу водієм, не передавалися на деталі кузова, і вони, резонуючи, не додавали до звуку клаксона своєї металевої какофонії. Саме через цю ніжку дешеві неоригінальні сигнали часто гудять гучно, але з неприємним “підголоском”.

Кріплення сигнала до кузова має бути реалізовано через спеціальну вібропоглинаючу пластину. Інакше звучання буде неприємним

Роз’єм проводки. В ідеалі сигнал повинен мати на корпусі відповідну частину конектора, яка без проблем стикується із штекером на джгуті проводки. Якщо це не так, тому, хто ставитиме новий сигнал, доведеться щось мудрувати, аби під’єднати сигнал до проводки. Зазначимо, що на сигналі може бути як два виводи для під’єднання дротів, так і один. Це важлива відмінність, оскільки другий полюс у сигналів з однією клемою подається через “масу” кузова, і такий сигнал без переробки не можна використовувати на машинах, де сигнал має дві клеми.

У багатьох авто гудок під’єднаний до мережі через конектор, що ускладнює підбір клаксона. У Lanos, наприклад, конектор буває двох типів

Габарити. Здавалося, сигнал – прилад невеликий і під капотом завжди можна знайти для нього місце. Але краще за все “кріпитися” до штатної точки, яка витримає і навантаження від маси клаксона під час струсів на нерівностях дороги, і забезпечить достатній вихід звукових хвиль за межі підкапотного простору. Візьміть до уваги ще таку обставину, як пасивна безпека. Часто сигнал встановлюється на “телевізорі” перед радіаторами, і якщо він буде більших за штатний, є небезпека, що навіть при невеличкому ДТП, скажімо, під час паркування, клаксон проб’є своїм масивним корпусом дорогий радіатор (або радіатори), значно підвищивши в такий спосіб вартість усунення наслідків аварії.

Масивні “волговські” сигнали помістилися на штатному місці “Ланоса”, але навіть при слабкому зіткненні вони продавлять радіатор кондиціонера. Тобто + $100-150 до вартості ремонту

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Отже, найпростіший варіант – придбати “рідний” для вашої моделі сигнал. Це не завжди буде найдешевший спосіб, але для масових моделей авто зазвичай пропонується чималий вибір неоригінальних приладів за демократичною ціною.

Гучніший та приємніший

Якщо є потреба встановити більш гучний або більш милозвучний клаксон, знайте, що є кілька варіантів.

Придбати новий оригінальний або просто якісний сигнал. Він майже обов’язково буде більш гучним, ніж старий, який втратив гучність через корозію та окислення контактів усередині. Це найпростіший варіант, хоча ефект мабуть найменшим.

Купити сигнал або комплект сигналів для авто більш високого класу. Зазвичай клаксони таких машин мають потужне і одночасно м’яке та більш приємне для вух звучання, ніж на бюджетних моделях. Але доведеться пововтузитися із кріпленням та підключенням дротів, причому не виключено, що без допомоги електрика не обійтися.

Підібрати той чи інший тюнінговий сигнал великої потужності. В такому варіанті на вас швидше за все чекатиме клопіт із під’єднанням дротів та облаштуванням нового кріплення.

Один з варіантів потужного тюнінгового сигналу – пневматичний клаксон. Він представляє собою компресор та одну чи кілька “дудок” з розтрубами, в деяких випадках все це буває об’єднано в один модуль. Перед покупкою з’ясуйте, чи знайдеться у вас під капотом чи за радіаторною решіткою місце для цільного модуля. Можливо, зручніше буде встановити в одному місці компресор, а в іншому – ріжки, які будуть гудіти.

БІльшість пневматичних сигналів крім потужного звуку мають ще одну перевагу: його компоненти можна розміщати окремо

Вдосконалюючи свої звукові сигнали, пам’ятайте про п. 31.3 ПДР України, який забороняє експлуатацію транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими сигналами, що встановлені з порушенням встановленого порядку. До таких поліціянти можуть віднести двотональні сигнали, в яких тони чергуються під час роботи і нагадують сирену спецтранспорту.

Рекомендація Авто24

Якщо ви хочете зекономити на послугах електрика, цілком можливо замінити сигнал на новий своїми силами. Але потрібно дотриматися двох умов. По-перше, ви маєте бути впевнені, що машина втратила голос через несправність саме сигналу, а по-друге, новий сигнал має відповідати штатному як мінімум за конектором проводки. Якщо із роз’ємом щось буде не так, готуйтеся до маніпуляцій із монтажним ножом та ізоляційною стрічкою.

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