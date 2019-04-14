Как поехать на авто в Европу – эта мысль все меньше пугает украинских автомобилистов. И виза не нужна, и цены по многим позициям почти сравнялись, и "наших" там все больше… На основании нашего журналистского опыта мы расскажем, что нужно для подобного тура.

Украина – большая и интересная страна, все уголки которой большинству из нас не посетить и за всю жизнь. Но мысли о том, как поехать на авто в Европу во время отпуска, посещают многих соотечественников все чаще. Но вопрос требует подготовки, ведь по ту сторону западной границы еще так много непривычного.

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Все по плану

Путешествие обязательно нужно спланировать. Ведь в чужой и незнакомой стране решение внезапно возникших вопросов, исправление своих ошибок обходится очень дорого, причем во всех смыслах.

Далеко не всегда европейские дороги столь широки и удобны. Но качество покрытия почти всегда безупречно

- Определитесь, что хотите увидеть и в каких странах эти объекты распложены. Вариант типа “просто хочу увидеть Францию” не подходит: чтобы составить впечатление о той или иной стране, нужно посетить определенные местности или объекты.

- Не ограничивайте себя строго расписанным маршрутом, ведь так вы можете лишить себя главного преимущества автомобильного путешествия – свободы выбора. Подготовьте параллельные и дополнительные варианты маршрута.

- Заранее изучите дороги, по которым вам придется проехать. Они могут быть платными (с безплатной альтернативой или без), с платными тоннелями, паромами и мостами. Запланируйте места ночевок и заправок, не помешает подготовить список дилерских центров вашей марки или независимых СТО по маршруту.

Гирлянды указателей не успеваешь прочитать на скорости, поэтому маршрут и развязки лучше изучать заранее, по карте или навигатору.

- Форма оплаты автобанов в разных странах сильно отличается (виньетка, шлагбаум, Tele pass и пр.). Обязательно разберитесь во всех нюансах, например, может оказаться, что на ваш пикап (пусть он даже с кунгом-канопи) нужно было покупать “грузовую” наклейку на стекло.

- Имейте в виду при составлении плана: многие виды услуг в развитых странах Европы для нас очень дороги. Но часто им есть бесплатная или дешевая альтернатива. Например, мойки самообслуживания, кемпинги вместо отелей, бесплатные парковки в определенных районах.

Официоз

Безвизовый режим не означает, что вам не нужно заботиться о документах. Кроме прав и техпаспорта на имя водителя нужна страховка “Зеленая карта”. Теоретически, служивые люди страны, в которую вы въезжаете, могут поинтересоваться вашим маршрутом и местами ночевок. Поэтому не помешает иметь готовый четкий ответ для них, желательно – изложенный каким-либо образом на бумаге латиницей.

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Чтобы пересечь границу с минимальными затратами времени, можно попробовать воспользоваться сайтом украинской Погранслужбы, где имеется возможность подключиться к веб-камерам.

Обязательно ознакомьтесь с отличиями правил дорожного движения в странах, по которым вам предстоит проехать. Как минимум, разберитесь со скоростными лимитами и наказаниями за неправильную парковку, именно по этим недешевым статьям чаще всего “попадают на деньги” наши соотечественники. Скажем сразу – не везде и не всегда сами европейцы соблюдают свои ПДД, но советуем вам придерживаться в этом вопросе собственной политики и “не нарываться”.

Полиция в европейских странах всесильна и безпощадна к нарушителям. Спорить с тамошними копами бесполезно

Кроме навигатора или смартфона с комплектом карт стоит иметь и бумажный атлас автодорог, он помогает охватить маршрут в глобальном плане.

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Автомобиль

Надеемся, ваш автомобиль достаточно бодр для того, чтобы совершить безпроблемный марш длиной в пару тысяч километров. Но в любом случае вам необходимы несколько дополнительных действий касательно “железного коня”.

– Перед поездкой посетите СТО на предмет выявления назревающих неисправностей, поломок и естественного износа.

– Возможно, нужно будет провести плановое ТО, пусть даже несколько ранее регламентного пробега – лучше сделать это дома, на родной СТО, чем менять масло, фильтры и колодки у незнакомых мастеров и по европейским ценам.

Lanos на днепропетровских номерах в центре Хельсинки. Чтобы доехать до Финляндии, владелец должен быть уверен в хорошем состоянии машины

- Имейте в виду, что в Европе многие привычные для нас вещи считаются неприемлемыми: например, тонировка стекол передней части салона, треснутое поперек лобовое стекло, глушитель-прямоток, кустарный китайский ксенон. Избавьте ваш автомобиль от этих признаков нецивилизованности. В некоторых странах запрещены радар-детекторы и видеорегистраторы.

- Дети в машине должны ехать только в специальном кресле. Если его нет, возьмите напрокат или купите – дешевле будет, чем каждый раз платить немалый штраф. Все взрослые, включая тех, кто едет на задених сидениях, должны быть пристегнуты. Иначе каждый пассажир заплатит штраф за себя.

– Почти во всей Европе автомобиль должен быть укомплектован набором запасных ламп, световозвращающими жилетами (количество на одно авто разное), обязательно нужен знак аварийной остановки и аптечка. Буксирный трос можете взять с собой, но не во всех странах им разрешено пользоваться. Собственно, желаем вам, чтобы такой потребности никогда и не возникало.

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