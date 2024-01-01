Как получить место в очереди в сервисные центры МВД

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности – получить услугу можно в любом регионе. А обслуживание в подразделениях осуществляется по предварительной записи в очередь - непременный атрибут государственных учреждений.

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Действующий функционал системы “Е-запись”, его график работы, генерация и появление слотов для записи регламентируется приказом Министерства внутренних дел от 05 ноября 2020 года № 777. Далее подробнее расскажем, как работает Е-запись.

Алгоритм генерации слотов не слишком сложный. Сюда учитываются следующие данные:

количество администраторов;

время, отведенное на предоставление услуги;

график работы сервисного центра МВД.

Со вторника по пятницу подразделения работают с 08:00 до 17:00, в субботу – с 08:00 до 15:45. Воскресенье и понедельник – выходные дни.

Количество сгенерированных слотов на 1 рабочий день сервисного центра МВД зависит от времени, необходимого для предоставления выбранной услуги, количества администраторов, работающих в подразделении, и графика работы.

Распределяются слоты предварительной записи между функционалом “Е-запись” и терминалом, что находится в помещении сервисного центра МВД в среднем 50% на 50%. Все неполученные гражданами слоты через Е-запись в определенный день приема становятся доступными в терминале.

Слоты формируются на 21 день вперед

Слоты в онлайн-сервисе становятся доступными порционно и в рандомном порядке. То есть ежедневно системой высвобождаются по 10% слотов от общего количества сгенерированных 21 день вперед. Слоты появляются автоматически с 08:00 до 17:00 каждый день. При этом осуществить запись через Е-запись возможно круглосуточно.

В терминале отображаются слоты на текущий день и те слоты, которые остались неполученными через онлайн-сервис. Зарегистрироваться через терминал можно исключительно в рабочее время с 08:00 в день обращения.

Отмена регистрации через Е-запись онлайн

Если человек по каким-то причинам не может посетить сервисный центр МВД для получения услуги, слот для которой он регистрировал заранее в Е-записи, мы просим отменять такой слот онлайн. В таком случае отмененный слот появится в системе Е-записи с новым номером и в рандомном порядке, в том числе и в ночное время.

Отменить регистрацию через Е-запись можно не позднее чем за 2 часа до указанного времени на получение услуги.

В случае неявки посетителя для получения услуги в течение трех минут с момента приглашения к администратору, его запись автоматически отменяется. Взамен автоматически отмененных слотов системой генерируются дополнительные, которые получают новые номера и попадают в общий доступ для дальнейшей записи в терминал.

Если же посетитель вовремя обратился к рабочему месту администратора сервисного центра МВД для получения услуги, но были обнаружены предусмотренные законодательством основания для отказа в ее предоставлении – такая запись отменяется с избранием основания об отказе в обслуживании. Такой отмененный слот тоже попадет в общий доступ к терминалу.

Не работают во время “тревоги”

На время объявления сигнала “Воздушная тревога” система предварительной записи блокируется, а сервисные центры МВД прекращают предоставление услуг. После отбоя сигнала “Воздушная тревога” прием граждан начинается со слотов, на которых остановились. То есть вызывается последняя запись, которая должна была быть перед “тревогой”.

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Напоминаем, с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему продолжается работа над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг. С 14 января проходит тестирование обновленной системы Е-записи. На время переходного периода регистрация происходит по старой и новой версиями системы – все зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги. Чтобы осуществить регистрацию на странице Е-запись найдите территориально удобный для вас сервисный центр МВД и перейдите по ссылке.