Як отримати місце в черзі до сервісних центрів МВС

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності – отримати послугу можна у будь-якому регіоні. А обслуговування в підрозділах здійснюється за попереднім записом у чергу - неодмінний атрибут державних установ.

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Чинний функціонал системи “Е-запис”, його графік роботи, генерація та поява слотів для запису регламентується наказом Міністерства внутрішніх справ від 05 листопада 2020 року № 777. Далі детальніше розкажемо, як працює Е-запис.

Алгоритм генерації слотів не надто складний. Сюди враховуються такі дані:

кількість адміністраторів;

час, відведений на надання послуги;

графік роботи сервісного центру МВС.

З вівторка до п’ятниці підрозділи працюють із 08:00 до 17:00, в суботу – з 08:00 до 15:45. Неділя та понеділок – вихідні дні.

Кількість згенерованих слотів на 1 робочий день сервісного центру МВС залежить від часу, необхідного для надання обраної послуги, кількості адміністраторів, які працюють у підрозділі, та графіку роботи.

Розподіляються слоти попереднього запису між функціоналом “Е-запис” і терміналом, що знаходиться в приміщенні сервісного центру МВС у середньому 50% на 50 %. Усі неотримані громадянами слоти через Е-запис у визначений день прийому стають доступними в терміналі.

Слоти формуються на 21 день наперед

Слоти в онлайн-сервісі стають доступними порційно та в рандомному порядку. Тобто щодня системою вивільняються по 10% слотів від загальної кількості згенерованих 21 день наперед. Слоти з’являються автоматично з 08:00 до 17:00 кожного дня. При цьому здійснити запис через Е-запис можливо цілодобово.

У терміналі відображаються слоти на поточний день і ті слоти, які залишилися неотриманими через онлайн-сервіс. Зареєструватися через термінал можна виключно в робочий час з 08:00 у день звернення.

Скасування реєстрації через Е-запис онлайн

Якщо людина з якихось причин не може відвідати сервісний центр МВС для отримання послуги, слот для якої вона реєструвала заздалегідь у Е-записі, ми просимо скасовувати такий слот онлайн. У такому випадку скасований слот з’явиться в системі Е-запису з новим номером і в рандомному порядку, у тому числі й у нічний час.

Скасувати реєстрацію через Е-запис можна не пізніше ніж за 2 години до вказаного часу на отримання послуги.

У разі неявки відвідувача для отримання послуги протягом трьох хвилин із моменту запрошення до адміністратора, його запис автоматично скасовується. Взамін автоматично скасованих слотів системою генеруються додаткові, які отримують нові номери та потрапляють у загальний доступ для подальшого запису до термінала.

Якщо ж відвідувач вчасно звернувся до робочого місця адміністратора сервісного центру МВС для отримання послуги, але були виявлені передбачені законодавством підстави для відмови в її наданні – такий запис скасовується з обранням підстави про відмову в обслуговуванні. Такий скасований слот теж потрапить у загальний доступ до термінала.

Не працюють під час “тривоги”

На час оголошення сигналу “Повітряна тривога” система попереднього запису блокується, а сервісні центри МВС припиняють надання послуг. Після відбою сигналу “Повітряна тривога” прийом громадян починається зі слотів, на яких зупинились. Тобто викликається останній запис, який мав бути перед “тривогою”.

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Нагадуємо, з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему продовжується робота над удосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг. З 14 січня проходить тестування оновленої системи Е-запису. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи – усе залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги. Щоб здійснити реєстрацію на сторінці Е-запис знайдіть територіально зручний для вас сервісний центр МВС і перейдіть за посиланням.