Везенные на время на территорию Украины транспортные средства также нужно регистрировать. При этом выдается временный регистрационный талон.

Все транспортные средства, временно ввозимые в Украину на срок более чем на 30 дней, подлежат обязательной государственной регистрации. Эксплуатация незарегистрированных транспортных средств в Украине запрещена. Предусмотрены штрафы и задержание этих автомобилей.

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До недавнего времени сотрудники полиции не применяли штрафы данного типа. Это объяснялось, в частности, неосведомленностью сотрудников полиции в таможенном законодательстве, а также отсутствием у них информации о дате ввоза транспортного средства.

Однако время идет, полиция получила соответствующие доступы и изучает таможенное законодательство. Соответственно, владельцы автомобилей на иностранной регистрации начали получать новые штрафы. Поэтому мы подготовили для владельцев таких автомобилей подборку нормативно правовых актов относительно требований регистрации и ответственности за их нарушение.

Требования к регистрации

Частью 8 статьи 380 Таможенного кодекса предусмотрено, что транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток, подлежат государственной регистрации.

Согласно ст.34 Закона "О дорожном движении" транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, подлежат государственной регистрации в течение десяти суток с момента такого ввоза без изменения регистрационных документов и национальных номерных знаков страны их регистрации.

Срок государственной регистрации продлевается в случае представления документов, которые подтверждают отсутствие возможности своевременного ее проведения владельцами транспортных средств (болезнь, командировки или другие уважительные причины). Регистрация и выдача регистрационных документов осуществляется на основании Порядка государственной регистрации и снятия с учета, утвержденным постановлением КМУ № 1388 от 07.09.1998.

Согласно п. З, п.8 Порядка №1388 регистрация проводится территориальными сервисными центрами МВД на основании заявлений собственников, поданных лично или уполномоченным представителем, и документов, которые удостоверяют их личность, подтверждают полномочия представителя.

Согласно п. 31 Порядка № 1388, регистрация временно ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств производится при наличии документа, подтверждающего их регистрацию за пределами Украины. На временно ввезенные транспортные средства личного пользования более чем на 30 суток издаются временные регистрационные талоны с указанием срока временного ввоза, о чем указывается в документах о таможенном оформлении таких средств. После истечения срока временного ввоза транспортные средства считаются незарегистрированными.

Ответственность за нарушение требований касательно регистрации

Согласно ч.6 ст. 121 КУоАП за управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф 850 грн. Согласно ч. 7 ст. 121 КУоАП повторное совершение указанного правонарушения в течение года предусматривает наложение штрафа в размере 1 700 грн или общественные работы сроком от тридцати до сорока часов с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

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Положениями статьи 37 Закона о дорожном движении регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается. Аналогичная правовая норма закреплена в п.2.9 в ПДД, согласно предписаниям которой водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД.

Согласно ст. ст. 265-2 КУоАП при наличии оснований полагать, что водитель совершил нарушения, предусмотренные частями 6 и 7 статьи 121 КУоАП, работник полиции временно задерживает транспортное средство путем блокировки или доставляет его для хранения на специальную площадку или стоянку.

Как зарегистрировать

Для регистрации транспортных средств, которые временно ввезены на территорию Украины, следует обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

заявление установленного образца (заполняется в сервисном центре МВД);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документ о присвоении идентификационного кода;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя);

свидетельство о регистрации транспортного средства за пределами Украины;

документы о таможенном оформлении транспортного средства;

платежные документы об оплате административного сбора за выдачу временного талона.

Размер платы за административную услугу составляет 83 грн. Выдача временного талона производится в течение 1 рабочего дня. При регистрации осуществляется проверка соответствия идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в документах. Также производится сверка с базами данных угнанных и арестованных автомобилей.

Таким образом, владелец транспортного средства, ввезенного в Украину сроком более чем на 30 дней, должен обязательно зарегистрировать данное транспортное средство в течение 10 дней в сервисном центре МВД. Если он этого не сделает, может получить штраф и продолжить свой маршрут без транспортного средства.