Тимчасово ввезенні на територію України транспортні засоби також потрібно реєструвати. При цьому видається тимчасовий реєстраційний талон.

Всі транспортні засоби, які тимчасово ввезенні в Україну строком більш як на 30 днів, підлягають обов’язковій державній реєстрації. Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів Україні заборонена. Передбачено штрафи та затримання цих автомобілів.

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Донедавна працівники поліції не застосовували штрафи даного типу. Це пояснювалось, зокрема, необізнаністю працівників поліції у митному законодавстві, а також відсутністю в них інформації стосовно дати ввезення транспортного засобу.

Однак час плине, поліція отримала відповідні доступи, вивчає митне законодавство. Відповідно власники автомобілів на іноземні реєстрації почали отримувати нові штрафи. Тому ми підготували для власників таких автомобілів підбірку нормативно-правових актів щодо вимог реєстрації та відповідальності за їх порушення.

Вимоги до реєстрації

Частиною 8 статті 380 Митного кодексу передбачено, що транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст.34 Закону “Про дорожній рух” транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації.

Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). Реєстрація та видача реєстраційних документів здійснюється на підставі Порядку державної реєстрації та зняття з обліку, затвердженим постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388.

Згідно з п. З, п.8 Порядку №1388 реєстрація проводиться територіальними сервісними центрами МВС на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника.

Відповідно до п. 31 Порядку № 1388 реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів проводиться за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. На тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування більш як на 30 діб, видаються тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового ввезення, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобів. Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні засоби вважаються незареєстрованими.

Відповідальність за порушення вимог щодо реєстрації

Відповідно до ч.6 ст. 121 КУпАП за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку, передбачено штраф 850 грн. Згідно з ч. 7 ст. 121 КУпАП повторне протягом року вчинення зазначеного правопорушення передбачає накладення штрафу в розмірі 1700 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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Положеннями статті 37 Закону “Про дорожній рух” регламентовано, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється. Аналогічна правова норма закріплена у п.2.9 в ПДР, відповідно до приписів якої водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС.

Відповідно до ст. ст. 265-2 КУпАП у разі наявності підстав вважати, що водій вчинив порушення, передбачені частинами 6 і 7 статті 121 КУпАП, працівник поліції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

Як зареєструвати

Для реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезених на територію України, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

заява встановленого зразка (заповнюється в сервісному центрі МВС);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документ про присвоєння ідентифікаційного коду;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення представника);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за межами України;

документи про митне оформлення транспортного засобу;

платіжні документи про оплату адміністративного збору за видачу тимчасового талона.

Розмір плати за адміністративну послугу становить 83 грн. Видача тимчасового талона здійснюється протягом 1 робочого дня. Під час реєстрації здійснюється перевірка відповідності ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах. Також проводиться звірка з базами даних викрадених та арештованих автомобілів.

Таким чином, власник транспортного засобу, ввезеного в Україну строком більш як 30 днів, повинен обов’язково зареєструвати даний транспортний засіб протягом 10 днів у сервісному центрі МВС. Якщо він цього не зробить, то може отримати штраф та продовжити свій маршрут без транспортного засобу.