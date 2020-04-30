Для борьбы с недугом предоставлено 40 тонн горючего, респираторы, медицинские препараты и осуществлен ремонт систем подачи кислорода.

Украинская сеть АЗК upg ежедневно помогает медицинским учреждениям бороться с последствиями пандемии.

Активно сотрудничая с Верховной Радой и Министерством здравоохранения, в течение последнего месяца компания передала 40 тонн горючего в 15 областей Украины на нужды работников медицинских учреждений, определенных как госпитальная база для борьбы с COVID-19.

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Также сеть помогает больнице города Коростень, где отмечается сложная эпидемическая ситуация с COVID-19. Компания оплатила материалы и текущий ремонт системы подачи кислорода для отделения анестезиологии и интенсивной терапии, хирургического и инфекционного отделений центральной городской больницы города.

В начале апреля upg закупила препарат “АКТЕМРА”, который официально используют для лечения пациентов с COVID-19, и приобрела препарат “МОКСИФЛОКС” – антибиотик нового поколения, который используют для лечения тяжелых и очень тяжелых пневмоний.

Кроме того, сеть передала врачам респираторы класса FFP3, которые защищают от опасных бактерий и вредных веществ.

Справка Авто24

Сеть автозаправочных комплексов upg представлена на топливном рынке Украины с 2013 года и насчитывает 63 объекта во всех областях. Топливная компания "Укрпалетсистем", которая владеет брендом upg, также специализируется на оптовых поставках нефтепродуктов из Беларуси и является генеральным партнером Белорусской нефтяной компании в Украине.

Напомним, как работают автозаправки в условиях карантина.