Для боротьби з недугою надано 40 тонн пального, респіратори, медичні препарати та здійснено ремонт систем подачі кисню.

Українська мережа АЗК upg щоденно допомагає медичним закладам боротися із наслідками пандемії.

Активно співпрацюючи з Верховною Радою та Міністерством охорони здоров’я, протягом останнього місяця компанія передала 40 тонн пального у 15 областей України на потреби працівників медичних установ, визначених як госпітальна база для боротьби з COVID-19.

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Також мережа допомагає лікарні міста Коростень, де відмічається складна епідемічна ситуація з COVID-19. Компанія оплатила матеріали і поточний ремонт системи подачі кисню для відділення анестезіології й інтенсивної терапії, хірургічного та інфекційного відділень центральної міської лікарні міста.

На початку квітня upg закупила препарат “АКТЕМРА”, який офіційно використовують для лікування пацієнтів із COVID-19, та придбала препарат “МОКСИФЛОКС” - антибіотик нового покоління, який використовують для лікування важких та край важких пневмоній.

Окрім того, мережа передала лікарям респіратори класу FFP3, які захищають від небезпечних бактерій та шкідливих речовин.

Довідка Авто24

Мережа автозаправних комплексів upg представлена на паливному ринку України з 2013 року і налічує 63 об'єкти у всіх областях. Паливна компанія "Укрпалетсистем", яка володіє брендом upg, також спеціалізується на оптових поставках нафтопродуктів з Білорусі та є генеральним партнером Білоруської нафтової компанії в Україні.

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