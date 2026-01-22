Как "помогают" кандидатам в водители сдать теоретический экзамен

В социальных сетях активизировались лица, которые за вознаграждение предлагают гарантированную сдачу теоретического экзамена в сервисных центрах МВД. Официально Главный сервисный центр МВД совместно с Департаментом киберполиции предупреждают: любая посторонняя помощь во время экзамена является незаконной и может иметь финансовые и правовые последствия.

Как работает схема

Спрос на услуги злоумышленников был сформирован самими сервисными центрами МВД. Дело в том, что около 80% кандидатов в водители не могут честно сдать экзамен с первой попытки. Чрезмерная сложность экзаменов побуждает кандидатов активно искать способы "решения вопроса". И тут на помощь приходит бегунки, руководители автошкол, мошенники и даже откровенно криминальные схемы по продаже поддельных документов.

Те, кто за деньги помогает в сложные экзаменов, оставляют свои контакты в тематических группах, комментариях на страницах сервисных центров МВД и сообществах будущих водителей. Далее они действуют по типичному алгоритму:

Предлагают помощь в сдаче экзамена.

Обещают стопроцентный результат.

Уверяют в предоставлении специальных технических устройств.

Берут предоплату.

Исчезают или предоставляют несуществующие услуги.

Отдельным направлением мошенничества является рассылка фишинговых ссылок. Под предлогом регистрации или "подтверждения заявки" жертв заставляют вводить банковские данные или устанавливать стороннее программное обеспечение, что дает злоумышленникам доступ к персональной информации.

Какие устройства предлагают

Для помощи во время экзамена чаще всего предлагают микрокамеры, скрытые наушники, смарт-часы, очки с видеокамерой или другие устройства для передачи изображения и получения подсказок в режиме реального времени.

В сервисных центрах МВД такие попытки иногда фиксируются. Нарушителей может видеть нетипичное поведение, нервозность или неестественные движения. Если администратор обнаруживает использование сторонних технических средств, экзамен прекращается, а результат аннулируется.

Что советуют в МВД

Официально Главный сервисный центр МВД рекомендует готовиться к экзамену легальным путем. Теоретическую подготовку можно проходить самостоятельно или в аккредитованных автошколах. Перечень учебных заведений доступен на официальном сайте МВД в разделе, посвященном водительским удостоверениям. Там же опубликована актуальная информация относительно процедуры получения, обмена или восстановления документов.

Вывод

Рост активности мошенников свидетельствует о высоком спросе на получение водительских удостоверений и чрезмерной сложности его честного и официального получения. Однако стоит помнить, что использование услуг сторонних лиц несет в себе определенные риски. Законный путь подготовки остается наиболее безопасной стратегией для будущих водителей.