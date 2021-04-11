Иногда типичная дворовая ситуация с разъездом в узком месте завершается криминалом и вызовом "скорой". А как должно быть на самом деле, если предположить, чтобы оба водителя – нормальные люди?

К сожалению, всех ситуаций в ПДД предусмотреть невозможно, и на дороге случаются ситуации либо не предусмотренные Правилами, либо такие, что по тем Правилам их решить нереально. Картина, когда два авто встречаются в длинном узком проезде нос к носу, хорошо известна жителям многоэтажек, дворы которых закупорены запаркованным транспортом, а также, например, водителям такси.

В узких проездах иногда приходится руководствоваться не только ПДД, но и здравым смыслом

Пункт 26 Правил дорожного движения Украины, который регулирует движение в жилой и пешеходной зонах, ничего не говорит о приоритетах, которые действуют в таких ситуациях. Поэтому вопрос, кто кого должен пропустить, здесь сплошь и рядом превращается в противостояние – кто круче и кто кого больше напугает. Между тем, есть обычная логика и общепринятые нормы поведения человека в обществе, которые могут заменить пробелы в ПДД.

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Мы предлагаем несколько правил, соблюдение которых обеими сторонами “противостояния” поможет быстро и красиво разрулить ситуацию.

Старайтесь решить проблему без задержки и разъехаться быстрее, пока вас не начали подпирать сзади другие машины. Когда с обеих сторон соберется по несколько автомобилей, ситуация превратится в настоящую проблему;

Остановиться и сдать назад будет логичнее тому, у кого сзади больше места для маневра или есть рядом карман, где можно “спрятаться” для пропуска встречной машины;

В таких ситуациях логичнее сдавать назад тому, у кого позади больше места

Не стоит заставлять пятиться того, кому придется выезжать задом на улицу, где движется другой транспорт – даже если это будет более коротким маршрутом, чем у вас;

Бывает, что одна из машин наотрез отказывается сдавать узким проездом обратно по той причине, что ее водитель (водительница)... не умеет этого делать! Учтите, что сегодня на дорогах много водителей, не имеющих навыков езды задним ходом в тесноте (почему так бывает – тема отдельного разговора). Поэтому не заставляйте их подвергать опасности запаркованные авто ни в чем не повинных жителей двора.

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Не стоит переносить на украинские дороги прогрессивные идеи гендерного равенства – будьте джентльменом, и в сложной ситуации дайте дорогу машине, которой управляет женщина;

Возможно, ваш автомобиль имеет камеру заднего вида и/или хороший парктроник, а встречный Lanos – нет. Поэтому воспользуйтесь технологическими преимуществами вашего авто и пропустите соотечественника на бюджетной машине, ведь вам сдавать задним ходом “по приборам” будет проще, чем ему.

Среди водителей мощных внедорожников принято давать дорогу мелким машинкам, заезжая на бордюр или другое препятствие. Кстати, это хорошая возможность продемонстрировать окружающим внедорожные способности вашей машины.

Знаки, которые сделают встречный разъезд проще

Водитель, который хочет уступить дорогу встречной машине, может подать сигнал – несколько раз коротко мигнуть фарами.

Если вы решили двигаться через узкое место первым, подайте встречному водителю соответствующий знак длинным сигналом фарами, чтобы он подождал вас на въезде в “коридор”.

После разъезда не забудьте поблагодарить поднятой ладонью, аварийкой или фарами того, кто пропустил вас, подождав или сдав назад.

Во дворах, которые совладельцы дома объявили свободными от авто, проблемы встречного разъезда давно забыты

Рекомендация Авто24

Имейте в виду мнение психологов: совершенное вами доброе дело откладывается в сознании как позитив, а обида, причиненная кому-то вами, рано или поздно отзовется негативом, который вместе с другими подобными случаями разрушает психику. Поэтому когда очень хочется показать, что ты сильнее и могущественнее, чем другой участник дорожного движения, покажите это через ваш великодушный поступок – дайте дорогу другому. Это гораздо приятнее, чем получить радость от “победы” над своим соотечественником в дворовом проезде.

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