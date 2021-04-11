Іноді типова дворова ситуація з роз’їздом у вузькому місці завершується криміналом і викликом "швидкої". А як має бути насправді, якщо припустити, щоб обидва водії – нормальні люди?

На жаль, усіх ситуацій в ПДР передбачити неможливо, і на дорозі трапляються випадки, які або не передбачені Правилами, або такі, що за Правилами не вирішуються. Картина, коли два авто зустрічаються у довгому вузькому проїзді одне до одного, добре відома мешканцям багатоповерхівок, двори яких закорковані транспортом, а також, наприклад, водіям таксі.

У вузьких проїздах іноді доводиться керуватися не тільки ПДР, а й здоровим глуздом

Пункт 26 Правил дорожнього руху України, який регулює рух у житловій та пішохідній зонах, нічого не говорить про пріоритети, які діють у таких ситуаціях. Тому питання, хто кого має пропустити, тут часто-густо перетворюється на протистояння – “хто крутіше” і “хто кого більше налякає”. Між тим, є звичайна логіка та загальноприйняті норми поведінки людини у суспільстві, які можуть замінити пробіли у ПДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шкідливі звички автомобіліста: 7 способів угробити машину

Ми пропонуємо кілька правил, дотримання яких обома сторонами “протистояння” допоможе швидко і красиво “розрулити” ситуацію.

Намагайтеся вирішити проблему без затримки і роз’їхатися швидше, поки вас не почали підпирати ззаду інші машини. Коли з обох боків збереться по кілька автомобілів, ситуація перетвориться на справжню проблему;

Зупинитися та здати назад буде логічніше тому, в кого ззаду ближче місце для маневру або є поряд кишеня, де можна “заховатись” для пропуску зустрічної машини;

У таких ситуаціях логічнише здавати назад тому, в кого позаду більше місця

Не варто змушувати задкувати того, кому доведеться виїздити задом на вулицю, де рухається інший транспорт – навіть якщо це буде коротшим маршрутом, аніж у вас;

Буває, що одна з машин навідріз відмовляється здавати вузьким проїздом назад з тієї причини, що її водій (водійка)… не вміє цього робити! Врахуйте, що сьогодні на дорогах багато водіїв, які не мають навичок їзди заднім ходом у тісняві. Чому так буває – тема окремої розмови. Тож не змушуйте їх наражати на небезпеку запарковані авто ні в чому не винних мешканців двора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що робити з покинутим автомобілем у дворі

Не варто переносити на українські дороги прогресивні ідеї гендерної рівності – будьте джентльменом, і у складній ситуації дайте дорогу машині, якою керує жінка;

Можливо, ваш автомобіль має камеру заднього виду та/або добрий парктронік, а зустрічний Lanos – ні. То скористайтеся технологічними перевагами вашого авто і пропустить співвітчизника на бюджетній машині, адже вам задкувати “по приладах” буде простіше, ніж йому.

Серед водіїв потужних позашляховиків прийнято давати дорогу дрібним машинкам, заїжджаючи на бордюр або іншу перешкоду. До речі, це гарна нагода продемонструвати оточуючим позашляхові здібності вашої машини.

Знаки, що зроблять зустрічний роз’їзд простішим

Водій, який хоче дати дорогу зустрічній машині, може подати сигнал – кілька разів коротко блимнути фарами.

Якщо ви вирішили рухатися через вузьке місце першим, подайте зустрічному водієві відповідний знак довгим сигналом фарами, щоб він почекав вас на в’їзді до “коридору”.

Після роз‘їзду не забудьте подякувати піднятою долонею, аварійкою або фарами тому, хто пропустив вас, зачекавши або здавши назад.

У дворах, які співвласники будинку оголосили вільними від авто, проблеми зустрічного роз’їзду давно забуті

Рекомендація Авто24

Майте на увазі думку психологів: вчинена вами добра справа відкладається у свідомості як позитив, а образа, заподіяна комусь вами, рано чи пізно озветься негативом, який разом з іншими подібними випадками стиха руйнує психіку. Тому коли дуже хочеться показати, що ти сильніший і могутніший, ніж інший учасник дорожнього руху, покажіть це через ваш великодушний вчинок – дайте дорогу іншому. Це набагато приємніше, ніж отримати радість від “перемоги” над своїм земляком у дворовому проїзді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як діяти у випадку ДТП з постраждалими