Чтобы автомобиль служил долго и не ломался, нужно не только следовать рекомендациям завода-производителя и вовремя проходить все ТО, но и соблюдать некоторые правила, о которых речь пойдет дальше.

Каждый владелец нового автомобиля получает к нему инструкцию. К сожалению, мало кто туда заглядывает, поскольку есть уверенность, что никакой полезной информации там нет. На самом же деле, в инструкции по эксплуатации автопроизводители дают много практических советов, выполнение которых положительно сказывается на состоянии и сроке службы автомобиля. Вот самые простые, но очень действенные.

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Избегайте плохих дорог

Выбор маршрута для ежедневных поездок является чрезвычайно важным. Время от времени езда по плохим дорогам не принесет фатальных результатов, но злоупотребление такими участками окажет негативное влияние на подвеску. То же самое касается шин, которые легко порезать об острые края ям. Выбор более длинного маршрута, но с лучшей поверхностью, может принести больше преимуществ, чем мы думаем.

Используйте кондиционер

Почти все хотят иметь машину с кондиционером, но впоследствии многие, надеясь сэкономить топливо, практически не пользуются им вообще. Это серьезная ошибка! На самом деле современные системы кондиционирования очень эффективны, а их неиспользование в течение многих месяцев наносит непоправимый вред уплотнителям и другим компонентам. Когда водитель наконец включает кондиционер, система может протекать или из-за неисправности жизненно важного компонента требовать дорогостоящего ремонта.

Учится пользоваться сцеплением

Эта проблема, конечно, касается только автомобилей с механической коробкой передач. Во время движения многие водители ставят ногу на педаль сцепления, а не на подставку, расположенную рядом. К сожалению, таким образом они бессознательно оказывают давление, которое приводит к более быстрому износу сцепления. Также стоит отказаться от длительного держания руки на рычаге переключения передач во время движения. Эта привычка увеличивает давление на шестерни и впоследствии может вызвать проблемы с коробкой.

Рука на рычаге КПП

А еще не забывайте, что в автомобиле с механической коробкой передач стоит нажимать на педаль сцепления при запуске двигателя. Таким образом мы уменьшаем нагрузку на стартер. Хотя это не будет иметь какого-то мгновенного эффекта, с тысячами циклов, то есть через годы, это может оказаться гораздо более важным, чем вы думаете.

Найдите гараж

Даже маленький гараж лучше для автомобиля в долгосрочной перспективе, чем ничего. Гараж защищает салон автомобиля от выцветания, предотвращает чрезмерное нагревание салона в жару и охлаждение зимой. К тому же экстремальные температуры негативно влияют на долговечность и состояние резиновых и пластмассовых компонентов.

Пользуйтесь автомобилем регулярно

Это может показаться странным, но реальность такова, что автомобиль, который используется изредка, ломается гораздо чаще, чем тот, который ездит регулярно. В автомобилях, которые простаивают месяцами, чаще всего повреждается аккумулятор, могут застрять тормоза и сцепления, ухудшится состояние шин, а в старых автомобилях резиновые и пластиковые элементы могут быть непоправимо повреждены.

Берегите двигатель

Почти каждый двигатель больше всего изнашивается сразу после запуска, когда холодное масло еще густое. Неэффективная смазка создает дополнительную нагрузку на двигатель, что приводит к увеличению расхода горючего. Кроме того, частый запуск холодного двигателя ускоряет износ стенок цилиндров и поршней. Поэтому, вместо того, чтобы ежедневно проезжать всего несколько километров, стоит подумать о преодолении этого маршрута пешком, или общественным транспортом.

Стоит также знать, что современные двигатели быстро достигают оптимальной рабочей температуры, что уменьшает нежелательный износ силового агрегата. Но иногда мы динамически увеличиваем обороты, прежде чем двигатель разогреется. Злоупотребление такими действиями – самый быстрый путь к проблемам. Кстати, двигатель быстрее прогревается под нагрузкой, чем на холостых оборотах. Поэтому даже после холодной ночи лучше осторожно двинуться в поездку через минуту после запуска двигателя.

Однако, иногда стоит давать двигателю “под хвост”, загоняя стрелку тахометра почти в “красную зону”. Такие динамичные старты имеют определенный положительный эффект, однако важно не переусердствовать с частотой и временем удержания двигателя на высоких оборотах.

Не надо ездить с пустым баком

Если ваша стандартная практика – ездить с минимальным количеством горючего в баке, не удивляйтесь повреждению топливной системы. Примеси, содержащиеся в топливе, скапливаются на дне бака, и может случиться, что они засорят топливный фильтр или даже насос, или форсунки. Это очень короткий путь к высоким счетам за ремонт. Читайте подробно о вреде от езды с пустым баком.

Изучите свой автомобиль

Если на панели приборов загорается какой-то индикатор, это означает, что произошло что-то, на что следует обратить внимание или немедленно принять меры. Вот почему так важно понимать значение всех символов. Эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации. Помните, что некоторые неисправности могут иметь серьезные, то есть дорогостоящие последствия.

А еще, если ваша машина начинает издавать странные звуки во время движения, не заглушайте их, делая музыку громче. Это не решит проблему, которая со временем может развиться от незначительной неисправности до серьезного ремонта.

Следите за аккумулятором

Современные автомобили, даже те, которіе плохо оснащены, имеют высокий спрос на электроэнергию. Необходимость поддержания напряжения во многих электронных системах, а также сигнализации и иммобилайзере, высасывают энергию из аккумулятора. Помните, что аккумулятор, который долгое время остается глубоко разряженным, можно только заменить.

Контролируйте состояние стеклоочистителей

Резиновые щетки стеклоочистителей со временем изнашиваются. Они не терпят длительного пребывания на солнце, а также попыток стереть замерзший снег или лед с лобового стекла. Изношенные стеклоочистители не только плохо удаляют воду со стекла, оставляя многочисленные полосы, но и могут поцарапать поверхность стекла, что ухудшит видимость, особенно в солнечную погоду, и в результате приведет к необходимости замены лобового стекла. А это дороже, чем многие комплекты новых стеклоочистителей.

Осторожно с химией

Агрессивные моющие средства могут эффективно удалять грязь, но они не равнодушны к лакокрасочному покрытию и другим элементам автомобиля. Наибольшую угрозу несут средства для очистки колесных дисков, которые могут привести даже к коррозии. Используя дешевые моющие средства, вы должны учитывать, что сэкономленные таким образом деньги потом придется потратить на приобретение новых деталей.

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Смазывайте уплотнители

Даже если вы тщательно заботитесь о двигателе, подвеске и шинах, нельзя забывать об уплотнителях. С одной стороны, они позволяют поддерживать акустический комфорт во время поездки, а с другой – являются эффективным барьером, который защищает салон от неблагоприятных погодных условий. Даже в новом автомобиле уплотнители следует смазывать по крайней мере раз в год, чтобы гарантировать необходимую их гибкость. А зимой смазка может спасти от неприятного сюрприза, когда вдруг не удастся открыть замерзшие двери.