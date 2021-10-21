Аби автомобіль служив довго та не ламався треба не тільки слідувати рекомендаціям заводу-виробника та вчасно проходити усі ТО, але і дотримуватись деяких правил, про які мова піде далі.

Кожен власник нового автомобіля отримує до нього інструкцію. На жаль, мало хто туди заглядає, оскільки є впевненість, що жодної корисної інформації там немає. Насправді ж, в інструкції з експлуатації автовиробники дають багато практичних порад, виконання яких позитивно позначається на стані та терміні служби автомобіля. Ось найпростіші, але дуже дієві.

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Уникайте поганих доріг

Вибір маршруту для щоденних поїздок є надзвичайно важливим. Час від часу їзда по поганих дорогах не принесе фатальних результатів, але зловживання такими ділянками матиме негативний вплив на підвіску. Те ж саме стосується шин, які легко порізати об гострі краї ям. Вибір довшого маршруту, але з кращою поверхнею, може принести більше переваг, ніж ми думаємо.

Використовуйте кондиціонер

Майже всі хочуть мати машину з кондиціонером, але згодом багато хто, сподіваючись заощадити пальне, практично не користуються ним взагалі. Це серйозна помилка! Насправді сучасні системи кондиціонування дуже ефективні, а їх невикористання протягом багатьох місяців завдає непоправної шкоди ущільнювачам та іншим компонентам. Коли водій нарешті вмикає кондиціонер, система може протікати або через несправність життєво важливого компонента вимагати дорогого ремонту.

Вчиться користувались зчепленням

Ця проблема, звичайно, стосується лише автомобілів з механічною коробкою передач. Під час руху багато водіїв ставлять ногу на педаль зчеплення, а не на підставку, розташовану поруч. На жаль, таким чином вони несвідомо чинять тиск, який призводить до швидшого зносу зчеплення. Також варто відмовитися від тривалого тримання руки на важелі перемикання передач під час руху. Ця звичка збільшує тиск на шестерні й згодом може спричинити проблеми з коробкою.

Рука на важелі КПП

А ще не забувайте, що в автомобілі з механічною коробкою передач варто натискати на педаль зчеплення при запуску двигуна. Таким чином ми зменшуємо навантаження на стартер. Хоча це не матиме якогось миттєвого ефекту, з тисячами циклів, тобто через роки, це може виявитися набагато важливішим, ніж ви думаєте.

Знайдіть гараж

Навіть маленький гараж краще для автомобіля в довгостроковій перспективі, ніж нічого. Гараж захищає салон автомобіля від вицвітання, запобігає надмірному нагріванню салону в спеку та охолодженню взимку. До того ж екстремальні температури негативно впливають на довговічність та стан гумових та пластмасових компонентів.

Користуйтеся автомобілем регулярно

Це може здатися дивним, але реальність така, що автомобіль, який використовується зрідка, ламається набагато частіше, ніж той, який їздить регулярно. В автомобілях, які простоюють місяцями, найчастіше пошкоджується акумулятор, можуть застрягнути гальма та зчеплення, погіршиться стан шин, а у старих автомобілях гумові та пластикові елементи можуть бути непоправно пошкоджені.

Бережіть двигун

Майже кожен двигун найбільше зношується відразу після запуску, коли холодне масло ще густе. Неефективне змащення створює додаткове навантаження на двигун, що призводить до збільшення витрати пального. Крім того, частий запуск холодного двигуна прискорює знос стінок циліндрів і поршнів. Тому, замість того, щоб щодня проїжджати лише кілька кілометрів, варто подумати про подолання цього маршруту пішки, або громадським транспортом.

Варто також знати, що сучасні двигуни швидко досягають оптимальної робочої температури, що зменшує небажаний знос силового агрегату. Але іноді ми динамічно збільшуємо обороти, перш ніж двигун розігріється. Зловживання такими діями – найшвидший шлях до проблем. До речі, двигун швидше прогрівається під навантаженням, ніж на холостих обертах. Тому навіть після холодної ночі краще обережно рушити в поїздку через хвилину після запуску двигуна.

Однак, іноді варто давати двигуну “під хвіст”, заганяючи стрілку тахометра майже в «червону зону» Такі динамічні старти мають певний позитивний ефект, однак важливо не перестаратися з частотою та часом утримання двигуна на високих обертах.

Не треба їздити з порожнім баком

Якщо ваша стандартна практика – їздити з мінімальною кількістю пального у баку, не дивуйтесь пошкодженню паливної системи. Домішки, що містяться в пальному, накопичуються на дні бака, і може статися, що вони засмітять паливний фільтр або навіть насос або форсунки. Це дуже короткий шлях до високих рахунків за ремонт. Читайте детально про шкоду від їзди з порожнім баком.

Вивчіть свій автомобіль

Якщо на панелі приладів загоряється якийсь індикатор, це означає, що сталося щось, на що слід звернути увагу або негайно вжити заходів. Ось чому так важливо розуміти значення всіх символів. Цю інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації. Пам’ятайте, що деякі несправності можуть мати серйозні, тобто дорогі наслідки.

А ще, якщо ваша машина починає видавати дивні звуки під час руху, не заглушайте їх, роблячи музику гучніше. Це не розв’яже проблему, яка з часом може розвинутися від незначної несправності до серйозного ремонту.

Стежте за акумулятором

Сучасні автомобілі, навіть ті, що погано оснащені, мають високий попит на електроенергію. Необхідність підтримки напруги в багатьох електронних системах, а також сигналізації та іммобілайзері, висмоктують енергію з акумулятора. Пам’ятайте, що акумулятор, який тривалий час залишається глибоко розрядженим, можна лише замінити.

Контролюйте стан склоочисників

Гумові щітки склоочисників з часом зношуються. Вони не терплять тривалого перебування на сонці, а також спроб стерти замерзлий сніг або лід з лобового скла. Зношені склоочисники не тільки погано видаляють воду зі скла, залишаючи численні смуги, але й можуть подряпати поверхню скла, що погіршить видимість, особливо в сонячну погоду, і в результаті призведе до необхідності заміни лобового скла. А це дорожче, ніж багато комплектів нових склоочисників.

Обережно з хімією

Агресивні мийні засоби можуть ефективно видаляти бруд, але вони не байдужі до лакофарбового покриття та інших елементів автомобіля. Найбільшу загрозу несуть засоби для очищення колісних дисків, які можуть призвести навіть до корозії. Використовуючи дешеві мийні засоби, ви маєте зважати, що заощаджені таким чином гроші потім доведеться витратити на придбання нових деталей.

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Змащуйте ущільнювачі

Навіть якщо ви ретельно дбаєте про двигун, підвіску та шини, не можна забувати про ущільнювачі. З одного боку, вони дозволяють підтримувати акустичний комфорт під час поїздки, а з іншого – є ефективним бар’єром, що захищає салон від несприятливих погодних умов. Навіть у новому автомобілі ущільнювачі слід змащувати принаймні раз на рік, щоб гарантувати необхідну їх гнучкість. А взимку змащення може врятувати від неприємного сюрпризу, коли раптом не вдасться відкрити замерзлі двері.