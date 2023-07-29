Турбонаддув – это технология, которая позволяет обеспечить автомобильный двигатель большей мощностью и лучшей эффективностью благодаря работе выхлопных газов. Долговечность этого узла зависит от ряда факторов.

Как и любая другая сложная система, турбина со временем изнашивается, что может снизить ее производительность и увеличить риск выхода из строя всего двигателя. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет около 150 – 200 тыс. км, на дизельных – 250 – 300 тыс. км. Чтобы максимально продлить срок службы турбины, следует соблюдать определенные правила.

Читайте также: Volkswagen обновил турбомотор 1.5 TSI

Регулярное обслуживание

Ключевым фактором продления жизни турбины является своевременное и регулярное обслуживание двигателя. Рекомендуемые заводом-производителем интервалы между техническим обслуживанием необходимо соблюдать, а для тяжелых условий эксплуатации даже сократить.

Использование качественного масла

Следует всегда использовать качественные оригинальные смазочные материалы, рекомендованные производителем. Применение поддельного, некачественного или не предназначенного для конкретного двигателя масла может привести к ускоренному износу турбины.

Для двигателей с турбонаддувом выпускают специальные серии моторных масел.

Уровень масла в двигателе

Когда двигатель уже не новый, расход моторного масла увеличивается. Важно, чтобы уровень масла всегда был в норме. Его недостаток приводит к быстрому выходу из строя турбины и двигателя.

Почему двигатель потребляет много масла и как это предотвратить, читайте здесь.

Если двигатель не новый, уровень масла желательно проверять раз в несколько тысяч километров пробега.

Воздушный фильтр

Забитый воздушный фильтр способен причинить вред турбине. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, например часто ездит по грунтовым дорогам, где много пыли, или в городе, где летает тополиный пух, интервал замены воздушного фильтра следует сократить.

Забитый воздушный фильтр может стать причиной быстрого выхода из строя турбины.

Плавный старт и остановка

Автомобили с турбонаддувом лучше прогревать. Делать это можно и на ходу – пока двигатель не нагрелся, не следует давать ему высокую нагрузку. После активного драйва не желательно сразу глушить двигатель. Рекомендуется дать ему поработать на холостых оборотах хотя бы минуту. С этой задачей неплохо справляется турботаймер – его установка помогает продлить жизнь турбины.

Выводы

Возможность увеличить срок службы турбины в автомобильном двигателе зависит от того, как владелец заботится о своем автомобиле и как вовремя выявляет возможные проблемы. Регулярный уход, использование качественных материалов и учет рекомендаций производителя обеспечат более длительное и бесперебойное функционирование турбины, что положительно скажется на общем состоянии автомобиля.