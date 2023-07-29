Турбонаддув - це технологія, яка дозволяє забезпечити автомобільний двигун більшою потужністю та кращою ефективністю завдяки роботі вихлопних газів. Довговічність цього вузла залежить від низки факторів.

Як і будь-яка інша складна система, турбіна з часом зношується, що може знизити її продуктивність і збільшити ризик виходу з ладу усього двигуна. В середньому на бензинових двигунах ресурс турбіни складає близько 150 – 200 тис. км, на дизельних – 250 – 300 тис. км. Щоб максимально продовжити термін служби турбіни, варто дотримуватись певних правил.

Читайте також: Volkswagen оновив турбомотор 1.5 TSI

Регулярне обслуговування

Ключовим чинником продовження життя турбіни є своєчасне та регулярне обслуговування двигуна. Рекомендованих заводом-виробником інтервалів між технічним обслуговуванням необхідно дотримуватися, а для важких умов експлуатації навіть скоротити.

Використання якісної оливи

Слід завжди використовувати якісні оригінальні мастильні матеріали, рекомендовані виробником. Застосування підробленої, неякісної або не призначеної для конкретного двигуна оливи може призвести до прискореного зносу турбіни.

Для двигунів з турбонаддувом випускають спеціальні серії моторних олив

Рівень оливи в двигуні

Коли двигун вже не новий, витрата моторної оливи збільшується. Важливо, щоб рівень оливи завжди був у нормі. Його нестача призводить до швидкого виходу за ладу турбіни та двигуна.

Чому двигун споживає багато оливи та як цьому запобігти, читайте тут.

Якщо двигун не новий, рівень оливи бажано перевіряти раз на кілька тисяч кілометрів пробігу

Повітряний фільтр

Забитий повітряний фільтр здатний заподіяти шкоду турбіні. Якщо автомобіль експлуатується в складних умовах, наприклад часто їздить ґрунтовими дорогами, де багато пилу, або у місті, де літає тополиний пух, інтервал заміни повітряного фільтра слід скоротити.

Забитий повітряний фільтр може стати причиною швидкого виходу з ладу турбіни

Плавний старт і зупинка

Автомобілі з турбонаддувом бажано прогрівати. Робити це можна і на ходу – поки двигун не нагрівся, не варто давати йому високе навантаження. Після активного драйву не бажано одразу глушити двигун. Рекомендується дати йому попрацювати на холостих обертах хоча б хвилину. З цією задачею непогано справляється турботаймер – його встановлення допомагає продовжити життя турбіни.

Висновки

Можливість збільшити термін служби турбіни в автомобільному двигуні залежить від того, як власник дбає про своє авто і як вчасно виявляє можливі проблеми. Регулярний догляд, використання якісних матеріалів і врахування рекомендацій виробника забезпечать більш тривале та безперебійне функціонування турбіни, що позитивно позначиться на загальному стані автомобіля.