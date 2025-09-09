Как противодействовать мошенничеству с автомобилями в Европе

Семь лет назад Европейский парламент оценил ежегодные потери от мошенничества с одометрами в пределах от 1,31 до 8,77 млрд евро. Дальнейшие исследования указывают на приблизительный уровень убытков в 5,3 млрд евро в год, а немало случаев не фиксируется.

Кроме финансовых убытков, скрытая история повреждений формирует реальные риски для безопасности потребителей на рынке подержанных транспортных средств, считают в carVertical.

Инструменты противодействия мошенничеству уже существуют, однако эффективные изменения в сфере подержанных транспортных средств потребуют совместных действий бизнеса и государственных структур ЕС.

Мошенники злоупотребляют европейским принципом конфиденциальности

На рынке подержанных транспортных средств мошенники фактически пользуются преимуществами режима конфиденциальности, действующего в определенных странах ЕС.

Дело в том, что GDPR (Общий регламент защиты данных) трактует персональные данные очень широко, что затрудняет обмен информацией для компаний, которые работают с данными транспортных средств, даже если риски для конфиденциальности минимальны.

"Европе стоит улучшить баланс между защитой персональных данных и предоставлением скейлапам реальных средств для роста и развития конкурентоспособности на мировом рынке. Деньги - не единственный вариант. ЕС должен либерализовать доступ к данным и их использование, в частности, ликвидируя асимметрию информации, что возникает, когда такие активы, как автомобиль, меняют владельца. После перехода из рук в руки данные автомобиля начинают отставать от физического актива, но законный интерес потребителей к такой информации не исчезает - она должна быть актуальной. Это требует решения общих проблем: фрагментации данных и обеспечения их актуальности по активам в случае смены владельца", - отметил Рокас Медонис, генеральный директор carVertical - литовского скейлапа, предоставляющего отчеты об истории транспортных средств.

Он считает, что борьба с мошенничеством на рынке подержанных транспортных средств пока крайне сложной. "Страны не всегда обмениваются данными, немало записей по пробегу или повреждений не оцифровываются, ЕС не имеет согласованного подхода к отслеживанию продажи автомобилей, что облегчает сокрытие этой нечестной практики. Это вредит потребителям и честному бизнесу и способствует мошенникам", - заявил Медонис.

Ограниченный обмен данными способствует уязвимости

Со своей стороны даже несмотря на участие в EUCARIS (Европейская система обмена данными о транспортных средствах и водительских удостоверениях) и внедрение комплексного мониторинга с акцентом на внутренний рынок, такие страны, как Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды, до сих пор ограничивают доступ к отдельным исторических данных об экспортируемых автомобилях.

Германия - крупнейший экспортер ЕС, поставляющий подержанные авто на другие рынки Европы - экспортирует почти 2 млн единиц ежегодно, однако официальная торговая статистика занижает эту цифру в 6 раз. Ссылаясь на требования GDPR, страна ограничивает объем данных. Федеральное ведомство автотранспорта (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) привлекает сложные системы регистрации, обеспечивающие детальное отслеживание истории транспортных средств, но ограничивают доступ к этим данным и не направлены на защиту общественных интересов.

Бельгия и Нидерланды действуют аналогично: несмотря на наличие развитых национальных систем мониторинга, например Car-Pass, Nationale Auto Pas и RDW (Управление транспортных средств Нидерландов), которые существенно уменьшили количество случаев мошенничества с одометрами на внутреннем рынке, они также ограничивают полноценный обмен данными по экспорту автомобилей, способствуя уязвимости покупателей из других государств-участников ЕС.

Италия также нерегулярно предоставляет данные о повреждении подержанных авто другим странам ЕС.

Такой подход (приоритет внутреннего рынка) в некоторых странах Европы подрывает защиту прав потребителей в рамках ЕС и противоречит общим целям единого рынка. К тому же из-за значительных объемов импорта из этих стран, ограничение доступа к данным создает риски для клиентов из других государств, особенно из Восточной Европы.

Сочетание прозрачности и приватности

ЕС имеет опыт для подражания, где прозрачность и приватность могут сосуществовать.

Швеция и Финляндия нашли баланс между приватностью и обменом данными о подержанных авто, обеспечив защиту не только национальных потребителей, но и покупателей из-за рубежа - даже после того, как автомобиль покинет страну.

Шведское транспортное агентство и финский Traficom предоставляют историю покупателям автомобилей - о пробеге, владельцев и техосмотре. Для прозрачности эти данные должны быть доступны по государственному номеру после пересечения границы.

Великобритания также обеспечивает открытый доступ к этим данным и поддерживает эффективную систему техосмотров, что снижает риск мошенничества. Несмотря на то, что ее рынок является преимущественно внутренним, британская модель обмена данными демонстрирует удачный пример приватности и прозрачности.

Призыв к прозрачности и обмену данными на уровне ЕС

Для защиты граждан ЕС должен определить и наладить взаимодействие между Законом о данных, Директивой об открытых данных и GDPR. Прозрачная европейская система доступа к данным о транспортных средствах может снизить риск мошенничества, восстановить доверие и помочь развитию справедливой цифровой экономики.

"Прозрачные правила и эффективный обмен данными смогут защитить покупателей, укрепить доверие к честному бизнесу и усилить цифровую экономику Европы. Однако что важнее: доступ к информации, которая не раскрывает персональные данные, но помогает покупателям оценить реальное состояние автомобиля, или защита продавцов, которые пытаются скрыть важные факты?" - спросил Рокас Медонис.

Что такое carVertical

carVertical работает в 35 странах и получает данные из более 900 международных баз данных - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств ежегодно, компания предоставляет информацию, исчерпывающие прогнозы и уникальные тенденции на рынке подержанных автомобилей.