Сколько переплачивают покупатели за автомобили со скрученным пробегом

Покупая автомобиль со скрученным пробегом, покупатели в Украине в среднем платят на 6,5% больше, чем за аналогичный с реальным километражем. В рамках страны аферы с пробегом стоят украинским автовладельцам более 1,9 млрд грн ежегодно, подсчитали в carVertical.

Кстати в каких авто, продающихся в Украине, чаще всего скручивают пробег

Так, автомобиль за 450 тыс. грн со скрученным пробегом имеет реальную цену лишь 420 тыс. грн, утверждают эксперты, которые выявляют скрученный пробег в авто. То есть покупатель переплачивает около 30 тыс. грн. Чем выше цена автомобиля, тем больше потенциальные убытки. Покупатели элитных машин могли бессознательно переплатить тысячи долларов.

Отчет Европейского парламента за 2018 год оценил убытки от махинаций с одометром в пределах ЕС на сумму от 59 до 394,8 млрд грн в год.

Чтобы лучше понять финансовые потери, вызванные этой практикой, компания carVertical, которая занимается аналитикой данных транспортных средств, провела исследование в странах Европы. Даже по консервативному сценарию европейские страны теряют где-то 238,6 млрд грн в год из-за махинаций с одометрами. Поскольку многие случаи остаются незамеченными, фактические убытки могут быть значительно больше.

Исследование также показало, что несмотря на распространенность махинаций с одометром, их финансовое влияние в Западной Европе больше, чем в Восточной Европе. Водители в Великобритании, Франции, Германии, Италии несут наибольшие финансовые потери из-за махинаций с пробегом. В то же время для покупателей в Украине, Сербии и Румынии потери меньше.

Оценивая количество автомобилей, проверенных компанией carVertical, среднюю рыночную стоимость и уровень махинаций в странах, исследование выявило, что Великобритания ежегодно теряет около 63 млрд грн из-за скручивания пробега, Франция - 51,8 млрд грн, Германия – 49,5 млрд грн.

"Отчет об истории транспортного средства точно покажет, когда и как был скручен пробег. Это поможет покупателю принять решение о покупке или сторговаться о лучшей цене. Во многих случаях при фальсификации пробега автомобиль также может иметь другие скрытые проблемы, что крайне важно в контексте мировых законодателей, которым не хватает лидерства в защите покупателей", - предупреждает Матас Бузелис, эксперт авторынка carVertical.

Также интересно чем больше пробег в авто, тем больше он может быть скручен

Методология

Процент влияния афер с одометром рассчитано по анализу отчетов об истории транспортных средств, приобретенных клиентами в 2024 г., и через подсчет изменения стоимости подержанных автомобилей, выпущенных в 2005–2024 годах, с фальсификацией одометра и без нее.

"Доказать фальсификацию пробега очень сложно. Страны не всегда обмениваются данными транспортных средств, немало данных пробега не оцифровываются, что облегчает сокрытие этой нечестной практики. Единственный способ подтвердить аферу с одометром - использовать исторические записи пробега", – объясняет Матас Бузелис.

Работая в 30 странах, carVertical использует данные из более 900 международных баз данных - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории автомобилей ежегодно, компания предоставляет информацию, исчерпывающие прогнозы и уникальные тенденции на рынке подержанных автомобилей.