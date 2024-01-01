Скільки переплачують покупці за авто зі скрученим пробігом

Купуючи автомобіль зі скрученим пробігом, покупці в Україні в середньому платять на 6,5% більше, аніж за аналогічний з реальним кілометражем. В рамках країни афери з пробігом коштують українським автовласникам понад 1,9 млрд грн щороку, підрахували в carVertical.

До речі в яких авто, що продаються в Україні, найчастіше скручують пробіг

Так, автомобіль за 450 тис. грн зі скрученим пробігом має реальну ціну лише 420 тис. грн, стверджують експерти, які виявляють скручений пробіг в авто. Тобто покупець переплачує близько 30 тис. грн. Що вища ціна автомобіля, то більші потенційні збитки. Покупці елітних машин могли несвідомо переплатити тисячі доларів.

Звіт Європейського парламенту за 2018 рік оцінив збитки від махінацій з одометром у межах ЄС на суму від 59 до 394,8 млрд грн на рік.

Щоб краще зрозуміти фінансові втрати, спричинені цією практикою, компанія carVertical, яка займається аналітикою даних транспортних засобів, провела дослідження в країнах Європи. Навіть за консервативним сценарієм європейські країни втрачають десь 238,6 млрд грн на рік через махінації з одометрами. Оскільки багато випадків лишаються непоміченими, фактичні збитки можуть бути значно більшими.

Дослідження також показало, що попри поширеність махінацій з одометром, їх фінансовий вплив у Західній Європі більший, ніж у Східній Європі. Водії у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії зазнають найбільших фінансових втрат через махінації з пробігом. Водночас для покупців в Україні, Сербії та Румунії втрати менші.

Оцінюючи кількість автомобілів, перевірених компанією carVertical, середню ринкову вартість і рівень махінацій в країнах, дослідження виявило, що Велика Британія щорічно втрачає близько 63 млрд грн через скручування пробігу, Франція — 51,8 млрд грн, Німеччина – 49,5 млрд грн.

«Звіт про історію транспортного засобу точно покаже, коли і як був скручений пробіг. Це допоможе покупцеві прийняти рішення про покупку або сторгуватися про кращу ціну. У багатьох випадках за фальсифікації пробігу автомобіль також може мати інші приховані проблеми, що вкрай важливо в контексті світових законодавців, яким не вистачає лідерства у захисті покупців», — попереджує Матас Бузеліс, експерт авторинку carVertical.

Також цікаво чим більше пробіг в авто, тим більше він може бути скручкений

Методологія

Відсоток впливу афер з одометром розраховано з аналізу звітів про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами у 2024 р., та через підрахунок зміни вартості вживаних автомобілів, випущених у 2005–2024 роках, з фальсифікацією одометра та без неї.

«Довести фальсифікацію пробігу дуже складно. Країни не завжди обмінюються даними транспортних засобів, чимало даних пробігу не оцифровуються, що полегшує приховування цієї нечесної практики. Єдиний спосіб підтвердити аферу з одометром — використати історичні записи пробігу», — пояснює Матас Бузеліс.

Працюючи в 30 країнах, carVertical використовує дані з понад 900 міжнародних баз даних — зокрема, дані правоохоронних органів, національних і державних реєстрів, фінансових установ і порталів оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію автомобілів щороку, компанія надає інформацію, вичерпні прогнози та унікальні тенденції на ринку вживаних автомобілів.