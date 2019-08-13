Чтобы навести порядок с парковками в Украине, нужно изучать опыт европейских стран. Например, тех, которые также были в составе СССР – Латвии.

Сюжет активиста “ЗупиниЛося" – о системе парковки в Риге (Латвия). Подобный беспорядок с парковкой, как в Киеве, здесь был еще в 1998 году. Однако сегодня в этой сфере порядок, как в развитых странах ЕС.

В Европе также встречаются люди, которые не хотят платить за нарушения или стоянку на платных парковках. Но инспекторы по парковке имеют четкие инструкции, что делать в определенных ситуациях. С ними нельзя "порешать" или договориться, ведь за контролерами есть постоянный контроль.

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Кроме того, в Риге автомобили постепенно вытесняются из центра, повышая плату за стоянку в центре. Власть хочет пересадить граждан на велосипеды, и это ей удается.

Напомним, что "письма счастья" украинским автовладельцам придут уже в этом году.​​​​​