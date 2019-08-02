Если автомобиль забирают на штрафплощадку в пятницу, то "вызволить" его можно лишь в понедельник, поскольку на выходных штрафплощадки не работают.

Сегодня утром эвакуаторы КП "Центр организации дорожного движения" начали работу по перемещению автомобилей нарушителей правил дорожного движения.

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"Акция – "выходные без автомобиля"! Не стань участником! Не нарушай!", – написано на официальной странице центра организации дорожного движения г. Киева.

"Информируем, что штрафплощадки государственного предприятия "Информ-ресурсы" Министерства внутренних дел Украины в выходные не работают, поэтому автомобили с них можно будет забрать не раньше понедельника. Рекомендуем не терять время, средства, уважать всех участников дорожного движения и соблюдать ПДД", сказано в сообщении.

Напоминаем, что КП "Центр организации дорожного движения" осуществляет перемещение временно задержанных транспортных средств в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины от 17.12.2008 г. №1102 и договора о предоставлении транспортных услуг, заключенного с Государственным предприятием "Информ-ресурсы" Министерства внутренних дел Украины.

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Первые нарушители (на фото) обнаружены на улице Антоновича, вблизи ТРЦ "Океан Плаза".