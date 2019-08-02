При этом они также поработали и над внешностью автобуса.

Один из самых мощных и скоростных на сегодня VW T5 в 2012 году был обычным Volkswagen T5 Multivan Business. Уже тогда новым он стоил 90 тысяч евро. Однако владелец решил немного доделать авто. Он изменил внешний вид, чтобы автомобиль был похож на новый VW T6. А под капот поставил 3,6-литровый V6 от заряженного VW Passat R36. Причем и его доработали – установили двойной турбонаддув. В результате характеристики изменились кардинально – если новым этот "бусик" развивал 204 к.с. и 450 Нм, то тюнинговый – 700 к. с. и 925 Нм.

Эту мощность реализуют с помощью полного привода и 7-ступенчатой коробки DSG. Расход топлива в городе – 17,5 л, на трассе – 12,5 на "сотню". Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час.

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В салоне тюнинг не такой заметный. Так, здесь кожаные сиденья, но они похожи на фирменные VW для других моделей.

Вложив огромную сумму денег, владелец решил... продать машину. В одном из автосалонов Берлина этот VW T5 продается за 169 990 евро.

Напомним, что в VW T5 поставили двигатель от "Порше".