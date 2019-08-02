При цьому вони також попрацювали і над зовнішністю автобуса.

Один з найбільш потужних та швидкісних на сьогодні VW T5 у 2012 році був звичайним Volkswagen T5 Multivan Business. Вже тоді новим він коштував 90 тисяч євро. Однак власник вирішив трохи доробити авто. Він змінив зовнішність, щоб машина була схожою на новий VW T6. А під капот поставив 3,6-літровый V6 від зарядженого VW Passat R36. Причому і його допрацювали – встановили подвійний турбонаддув. В результаті характеристики змінились кардинально – якщо новим цей "бусик" розвивав 204 к.с. та 450 Нм, то тюнінговий – 700 к. с. та 925 Нм.

Цю потужність реалізовують за допомогою повного приводу та 7-ступінчатої коробки DSG. Витрата пального в місті – 17,5 л, на трасі – 12,5 на "сотню". Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км на годину.

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В салоні тюнінг не такий помітний. Так, тут шкіряні сидіння, але вони на схожі на фірмові VW для інших моделей.

Вклавши величезну суму грошей, власник вирішив… продати машину. Водному з автосалонів Берліну цей VW T5 продається за 169 990 євро.

Нагадаємо, що у VW T5 поставили двигун від "Порше".