Якщо автомобіль забирають на штраф майданчик в п’ятницю, то "визволити" його можна лише в понеділок, оскільки на вихідних штрафмайданчики не працюють.

Сьогодні вранці евакуатори КП "Центр організації дорожнього руху" почали роботу по переміщенню автомобілів порушників правил дорожнього руху.

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"Акція – "вихідні без автомобіля"! не стань учасником! не порушуй!", – написано на офіційній сторінці центра організації дорожнього руху м.Києва.

"Інформуємо, що штрафмайданчики державного підприємства "Інформ-ресурси" Міністерства внутрішніх справ України у вихідні не працюють, тому автомобілі з них можна буде забрати не раніше понеділка. Рекомендуємо не втрачати час, кошти, поважати всіх учасників дорожнього руху та дотримуватися ПДР", – сказано в повідомленні.

Нагадуємо, що КП "Центр організації дорожнього руху" здійснює переміщення тимчасово затриманих транспортних засобів відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р. №1102 та договору про надання транспортних послуг, укладеного з Державним підприємством "Інформ-ресурси" Міністерства внутрішніх справ України.

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Перші порушники (на фото) виявлені по вулиці Антоновича, поблизу ТРЦ "Океан Плаза".