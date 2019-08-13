Щоб навести лад з паркуванням в Україні, потрібно вивчати досвід європейських країн. Наприклад, тих, які також були в складі СРСР – Латвії.

Сюжет активіста "ЗупиниЛося" – про систему паркування в Ризі (Латвія). Подібний безлад з паркуванням, як у Києві, тут був ще в 1998 році. Однак сьогодні в цій сфері порядок, як у розвинутих країнах ЄС.

В Європі також трапляються люди, які не хочуть платити за порушення чи стоянку на платних парковках. Але інспектори з паркування мають чіткі інструкції, що робити в певних ситуаціях. З ними не можна "порішати" чи домовитись, адже за контролерами є постійний контроль.

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Окрім того, в Ризі поступово витісняються автомобілі з центру, підвищуючи плату за стоянку в центр. Влада хоче пересадити громадян на велосипеди, і це їй вдається.

Нагадаємо, що "листи щастя" українським автовласникам приходитимуть вже цього року.