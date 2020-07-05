Можно проездить на машине несколько лет и не знать, какой привод она имеет: передний или задний. Но это нетипично для нашей страны, поэтому владельцу полезно разбираться, скажем, как работает передний привод его машины.

Серию статей о преимуществах и недостатках различных типов приводов мы начнем с переднеприводной схемы. Она не была первой из общераспространенных, но уже лет сорок как стала наиболее массовой в мире, оттеснив на второй план задний привод.

Для потребителя важное преимущество переднего привода в том, что силовой агрегат помещен под капотом, а остальное пространство кузова отдано для людей и багажа

О том, как устроен передний привод автомобиля, мы расскажем в конце статьи. Итак, что значат для водителя передние колеса, которые двигают его машину вперед?

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Преимущества переднего привода

Более уверенное поведение авто на скользкой дороге, в грязи и в снегу

Больше пространства в ногах в передней части салона

Низкий и ровный пол багажника

Относительно короткий капот, который улучшает обзор дороги

Отметим, что передний привод конструкторы создавали не столько для удобства потребителей, сколько для удешевления конструкции при массовом производстве. Ведь двигатель и вся трансмиссия в одном блоке – это гораздо удобнее при сборке машины на конвейере, чем растянутая на длину всего кузова цепочка двигатель – коробка передач – карданный вал – ведущий мост. Но владельцу машины это безразлично.

Передний привод применяется на моделях низшего и среднего ценового сегмента

Недостатки переднего привода

Понятно, что передний привод имеет и свои недостатки, как с точки зрения производителя, так и потребителя.

Более дорогой ремонт трансмиссии

Наличие таких дорогих узлов, как ШРУС (4 шт.)

Наличие таких уязвимых деталей, как пыльники ШРУСов

Потребность в эластичных элементах выхлопной системы – "гофрах", которые довольно часто выходят из строя.

В то время, как автовладелец из-за переднего привода имеет дополнительные хлопоты, есть и дополнительные сложности технического плана, которые не позволяют существенно снизить цену переднеприводной машины по сравнению с заднеприводной. Так, с технической точки зрения, переднеприводный автомобиль требует такого дорогого и сложного узла, как шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Есть определенные ограничения по габаритам двигателя, требует тщательности работа по распределению масс по длине автомобиля.

Распространению переднего привода способствовало массовое производство ШРУСов – шарниров, которые передают крутящий момент на управляемые колеса без рывков. Но они дорогие и требуют внимания в эксплуатации

Как работает передний привод

При переднеприводной компоновке весь силовой агрегат – двигатель с коробкой передач и сцеплением – размещены спереди, под капотом. Также здесь помещена главная передача и силовые передачи на колеса. С одной стороны, это хорошо, потому что загружает ведущие колеса и снижает вероятность буксования на скользкой поверхности, а с другой – перегружает переднюю ось.

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То есть крутящий момент двигателя, не оставляя подкапотного пространства, передается через сцепление на коробку передач, здесь же идет на главную передачу и затем два трансмиссионных вала отправляют мощность на передние колеса. По сравнению с классическим задним приводом, нет необходимости обустраивать отдельное размещение коробки передач под кузовом, крепить там же опоры кардана, усиливать кузов в месте крепления ведущего заднего моста – тяжелого, с соответствующими реактивными моментами.

При переднеприводной компоновке двигатель вместе с трансмиссией размещается на передней оси. Чаще всего мотор с коробкой стоит поперечно между передних колес

Но самая главная техническая проблема, которую приходится решать конструкторам переднеприводных машин – это передача крутящего момента на управляемые колеса, которые могут поворачиваться влево-вправо. Обычные карданные шарниры для этого не очень годятся, а ШРУСы, передающие момент без рывков, стоят в разы дороже. На сегодня промышленность научилась производить качественные и долговечные ШРУСы, но необходимость постоянно контролировать целостность их резиновых чехлов никуда не делась.

Рекомендация Авто24

Ситуация на рынке новых машин такова, что небогатый потребитель практически не имеет возможности выбирать авто по типу привода: раздел передний/задний четко проходит по сегментам рынка. Массовые и более дешевые модели имеют ведущий “передок”, престижные и премиальные авто – задний или полный. Однако для покупателя подержанных машин такая возможность есть, хотя при покупке б/у делать выбор придется с учетом не только ходовых качеств, но и особенностей ремонта.

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