Можна проїздити на машині кілька років і не знати, який привід вона має: передній або задній. Але це нетипово для нашої країни, тому власнику корисно знати, скажімо, як працює передній привід його машини.

Серію статей про переваги і недоліки різних типів приводу ми почнемо з передньопривідної схеми. Вона не була першою із загальнопоширених, але вже років сорок як є найбільш масовою у світі, відтіснивши на другий план задній привід.

Для споживача важлива перевага переднього приводу в тому, що силовий агрегат цілком поміщено спереду, а решту простору кузова віддано для людей і багажу

Про те, як влаштовано передній привід автомобіля, ми розповімо наприкінці статті. Отже, що значать для водія передні колеса, які рухають його машину вперед?

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Переваги переднього приводу такі:

Більш впевнена поведінка авто на слизькій дорозі, в бруді і в снігу

Більше простору в ногах у передній частині салону

Низька і рівна підлога багажника

Відносно короткий капот, що покращує огляд дороги

Зазначимо, що передній привід конструктори створювали не стільки для зручності споживачів, скільки для здешевлення конструкції при масовому виробництві. Адже двигун і уся трансмісія в одному блоці – це набагато зручніше при складанні машини на конвеєрі, ніж розтягнутий на довжину всього кузова ланцюжок двигун-коробка передач-карданний вал-ведучий міст. Але власникові машини до цього байдуже.

Передній привід застосовується на моделях нижчого і середнього цінового сегменту

Недоліки переднього приводу

Зрозуміло, що передній привід має і свої недоліки, як з точки зору виробника, так і споживача.

Більш дорогий ремонт трансмісії

Наявність дорогих шарнірів рувних кутових швидкостей (ШРКШ, 4 шт.)

Наявність таких вразливих деталей, як пильники ШРКШ

Потреба в еластичних елементах вихлопної системи – “гофри”, які доволі часто виходять з ладу.

В той час як власник має через передній привід свій додатковий клопіт, є й додаткові складнощі технічного плану, які не дають змоги суттєво знизити ціну передньопривідної машини у порівнянні із задньопривідною. Так, з технічної точки зору, передньопривідний автомобіль вимагає такого дорогого і складного вузла, як шарнір рівних кутових швидкостей (ШРУС). Є певні обмеження щодо габаритів двигуна, вимагає ретельності робота з розподілу мас по довжині автомобіля.

Поширенню переднього приводу сприяло масове виробництве ШРКШ (ШРУС) – шарнірів, що передають крутний момент на керовані колеса без ривків. Але вони дорогі і вимагають уваги в експлуатації

Як працює передній привід

При передньопривідній компоновці весь силовий агрегат – двигун з коробкою передач та зчепленням – розміщені спереду, під капотом. Також тут поміщено головну передачу та силові передачі на колеса. З одного боку, це добре, бо завантажує ведучі колеса і знижує ймовірність буксування на слизькій поверхні, а з іншого – перевантажує передню вісь.

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Тобто обертовий момент двигуна, не залишаючи капота, передається через зчеплення на коробку передач, тут же йде на головну передачу і потім два трансмісійних вали відправляють потужність на передні колеса. У порівнянні з класичним заднім приводом, немає потреби облаштовувати окреме розміщення коробки передач під кузовом, кріпити там же опори кардана, підсилювати кузов у місці кріплення ведучого заднього мосту – важкого, із відповідними реактивними моментами.

При передньопривідній компоновці двигун разом з трансмісією розміщується на передній осі. Найчастіше двигун з коробкою стоїть впоперек між передніх коліс

Але найголовніша технічна проблема, яку доводиться вирішувати конструкторам передньопривідних машин – це передача обертового моменту на керовані колеса, які мають змогу повертатися вліво-вправо. Звичайні карданні шарніри для цього не дуже годяться, а ШРКШ (шарніри рівних кутових швидкостей, російська аббревіатура ШРУС), що передають момент без ривків, коштують в рази дорожче. На сьогодні промисловість навчилася виробляти якісні і довговічні ШРКШ, але необхідність постійно контролювати цілісність їхніх гумових чохлів нікуди не поділася.

Рекомендація Авто24

Ситуація на ринку нових авто така, що небагатий споживач практично не має змоги вибирати авто за типом приводу: розподіл передній/задній чітко проходить по сегментах ринку. Масові і більш дешеві моделі мають ведучий передок, престижні і преміальні авто – задній або повний. Проте для покупця вживаних машин така можливість є, хоча при купівлі “беу” робити вибір доведеться з урахуванням не тільки ходових якостей, а й особливостей ремонту.

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