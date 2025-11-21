Как работает прямое урегулирование убытков от страховых компаний

С 1 января 2025 года в Украине заработал обновленный механизм прямого урегулирования убытков по полису ОСАГО. Впервые он стал доступным для всех страховщиков, а также для МТСБУ, что фактически объединило всю систему страховых выплат в единый стандартизированный процесс.

Ключевое изменение заключается в том, что пострадавший в ДТП теперь может получить выплату не от страховщика виновника, а от собственной страховой компании. Это значительно упрощает процедуру урегулирования и сокращает сроки получения компенсации.

Как работает прямое урегулирование

Контактное ДТП без травмированных. Пострадавший водитель обращается только в свою страховую компанию. При условии, что у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО, оформлены не ранее 1 января 2025, именно страховщик потерпевшего принимает заявление, проводит оценку ущерба и выплачивает компенсацию. Водителю больше не нужно взаимодействовать со страховой компанией виновника.

ДТП с участием незастрахованного водителя

В случае аварии, где виновник не имел действующего полиса ОСАГО или его страховщик обанкротился, потерпевший так же обращается к своему страховщику. В 2025 году МТСБУ стало полноценным участником механизма прямого урегулирования, поэтому компенсирует страховой компании выплаченные средства.

Преимущества нового подхода

По оценкам рынка, обновленный механизм сокращает время урегулирования минимум вдвое. Потерпевший взаимодействует только с одной компанией, что повышает скорость, прозрачность и прогнозируемость процесса. Кроме того, страховые компании заинтересованы в качественном сервисе, ведь именно они становятся единственной точкой контакта для клиента.

Ограничения механизма

Прямое урегулирование не применяется в трех случаях:

ДТП с участием более двух транспортных средств, в том числе авто с прицепами.

В результате аварии есть пострадавшие, которым нанесен вред здоровью или жизни.

Участники ДТП имеют полисы ОСАГО, заключены в 2024 году или ранее, которые не содержат возможности прямого урегулирования.

Большинство таких полисов постепенно исчезают, поскольку владельцы переоформляют договоры по новым правилам.

Аналитическая оценка изменений

Введение универсального прямого урегулирования меняет логику рынка ОСАГО. Страховые компании теперь конкурируют не только тарифами, но и качеством урегулирования и скоростью выплат. МТСБУ, выступая гарантом компенсаций в сложных случаях, фактически закрывает все пробелы, существовавшие ранее в сегменте ДТП с незастрахованными водителями.

Эта реформа имеет потенциал повысить уровень доверия к Автогражданке и стимулировать оформление полисов, что особенно актуально на фоне роста количества незастрахованных автомобилистов в предыдущие годы.