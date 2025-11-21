Як працює пряме врегулювання збитків від страхових компаній

З 1 січня 2025 року в Україні запрацював оновлений механізм прямого врегулювання збитків за полісом ОСЦПВ. Вперше він став доступним для всіх страховиків, а також для МТСБУ, що фактично об’єднало всю систему страхових виплат у єдиний стандартизований процес.

Ключова зміна полягає в тому, що потерпілий у ДТП тепер може отримати виплату не від страховика винуватця, а від власної страхової компанії. Це значно спрощує процедуру врегулювання та скорочує строки отримання компенсації.

Як працює пряме врегулювання

Контактне ДТП без травмованих. Потерпілий водій звертається лише до своєї страхової компанії. За умови, що в обох учасників є чинні поліси ОСЦПВ, оформлені не раніше 1 січня 2025 року, саме страховик потерпілого приймає заяву, проводить оцінку збитків і виплачує компенсацію. Водію більше не потрібно взаємодіяти зі страховою компанією винуватця.

ДТП за участю незастрахованого водія

У випадку аварії, де винуватець не мав чинного поліса ОСЦПВ або його страховик збанкрутував, потерпілий так само звертається до свого страховика. У 2025 році МТСБУ стало повноцінним учасником механізму прямого врегулювання, тому компенсує страховій компанії виплачені кошти.

Переваги нового підходу

За оцінками ринку, оновлений механізм скорочує час врегулювання щонайменше удвічі. Потерпілий взаємодіє лише з однією компанією, що підвищує швидкість, прозорість і прогнозованість процесу. Крім того, страхові компанії зацікавлені у якісному сервісі, адже саме вони стають єдиною точкою контакту для клієнта.

Обмеження механізму

Пряме врегулювання не застосовується у трьох випадках:

ДТП за участю більше двох транспортних засобів, у тому числі авто з причепами.

Унаслідок аварії є потерпілі, яким завдано шкоди здоров’ю або життю.

Учасники ДТП мають поліси ОСЦПВ, укладені у 2024 році або раніше, які не містять можливості прямого врегулювання.

Більшість таких полісів поступово зникають, оскільки власники переоформлюють договори за новими правилами.

Аналітична оцінка змін

Запровадження універсального прямого врегулювання змінює логіку ринку ОСЦПВ. Страхові компанії тепер конкурують не лише тарифами, а й якістю врегулювання та швидкістю виплат. МТСБУ, виступаючи гарантом компенсацій у складних випадках, фактично закриває всі прогалини, що існували раніше у сегменті ДТП з незастрахованими водіями.

Ця реформа має потенціал підвищити рівень довіри до Автоцивілки та стимулювати оформлення полісів, що особливо актуально на тлі зростання кількості незастрахованих автомобілістів у попередні роки.