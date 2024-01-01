Как работают на фронте старые "Ураганы" на базе ЗиЛ-135ЛМ

Основанием для признания высокого мастерства артиллеристов стал видеосюжет наших коллег с военного телевидения “Армия ТВ” об одной из таких установок в парке 40-й отдельной артиллерийской бригады, о чем рассказано на польском сайте Defence24.

"Украинские системы залпового огня БМ-27 "Ураган" на передовой становятся все реже из-за нехватки боеприпасов и запчастей. Почти через три года после начала полномасштабного вторжения они остаются на вооружении, позволяя украинским войскам отражать атаки России", – констатируют специалисты упомянутого издания.

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Эксперты перечисляют немало хороших технических возможностей, как взятых экипажем от действующих ТТХ, так и собственноручно усовершенствованных решений для улучшенной работы установки. Обратили внимание даже на символический элемент автомобиля в виде подвешенной к нему подковы. Ее артиллеристы нашли где-то в поле или на полевой дороге и забрали с собой как оберег.

По мнению командира экипажа, эта реактивная артустановка хотя и старая, но крепкая, как и экипаж "Урагана". Оккупантам должно быть безразлично из какого снаряда куски их тел разбрасывает по полю, ведь древний 220-мм выстрел "катюши" советских времен довольно результативный – швыряет смертоносные ракеты на расстояние до 35 км. Это могут быть боеприпасы с различными типами боеголовок, от классических осколочно-фугасных до эффекторов, несущих противотанковые или противопехотные мины.

Несколько установок было в последний раз выпущено 34 года назад, поскольку перед развалом СССР выпуск этого оружия прекратили, но в войсках разных стран они еще долго оставались, в т.ч. и в ВСУ. У нас они вот понадобились: в ход пошли даже снятые с консервации "Ураганы", которые на ремонтных заводах привели в порядок. 220-мм боеприпасы также нашлись на складах.

Конечно, встала острая проблема запчастей к доработанному шасси ЗИЛ-135ЛМ с колесной формулой 8х8. Их практически не осталось, как и к его "зиловскому" двигателю 375 модели. Здесь стоит сразу два бензиновых мотора V8 (2×180 л.с.).

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Такой силовой потенциал позволяет при необходимости разогнать машину даже до 100 км/ч, хотя рекомендуемая максимальная скорость 65 км/ч. Полный привод позволяет уверенно преодолевать сезонную грязь на бездорожье, чему также способствует клиренс в 475 мм. Запаса топлива для передислокации по шоссе хватает на 570 км.

Эксперты обратили внимание, что в сюжете показано пусковую установку БМ-27 "Ураган" старого образца, а не ее модернизированную версию в виде БМ-27 "Ураган". Отмечается, что на день российского вторжения в подразделениях украинской армии было около 80 зенитно-ракетных комплексов БМ-27 "Ураган/Буревий".