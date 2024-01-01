Як працюють на фронті старі "Урагани" на базі ЗіЛ-135ЛМ

Підставою для визнання високої майстерності артилеристів став відеосюжет наших колег з військового телебачення "Армія ТВ" про одну з таких установок в парку 40-ї окремої артилерійської бригади, про що розповідається на польському сайті Defence24.

"Українські системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» на передовій стають все рідше через брак боєприпасів і запчастин. Майже через три роки після початку повномасштабного вторгнення вони залишаються на озброєнні, дозволяючи українським військам відбивати атаки Росії", – констатують фахівці згаданого часопису.

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Експерти перераховують чимало гарних технічних можливостей, як взятих екіпажем від чинних ТТХ, так і власноруч удосконалених рішень для поліпшеної роботи установки. Звернули увагу навіть на символічний елемент автомобіля у вигляді підвішеної до нього підкови. Її артилеристи знайшли десь у полі чи на польовій дорозі й забрали з собою як оберіг.

На думку командира екіпажу, ця реактивна артустановка хоча й стара, але міцна, як і екіпаж "Урагана". Окупантам має бути байдуже з якого снаряда шматки їх тіл розкидає по полю, адже древній 220-мм постріл "катюші" радянських часів доволі результативний – жбурляє смертоносні ракети на відстань до 35 км. Це можуть бути боєприпаси з різними типами боєголовок, від класичних осколково-фугасних до ефекторів, що несуть протитанкові або протипіхотні міни.

Кілька установок було востаннє випущено 34 роки тому, оскільки перед розвалом СРСР випуск цієї зброї припинили, але у військах різних країн вони ще довго лишалися, в т.ч. і в ЗСУ. У нас вони ось знадобилися: в хід пішли навіть зняті з консервації "Урагани", які на ремонтних заводах привели до ладу. 220-мм боєприпаси також знайшлися на складах.

Звісно, постала гостра проблема запчастин до доопрацьованого шасі ЗІЛ-135ЛМ з колісною формулою 8х8. Їх практично не залишилося, як і до його "зілівського" двигуна 375 моделі. Тут стоїть відразу два бензинові мотори V8 (2×180 к.с.).

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Такий силовий потенціал дозволяє при потребі розігнати машину навіть до 100 км/год, хоча рекомендована максимальна швидкість 65 км/год. Повний привід дозволяє впевнено долати сезонну багнюку на бездоріжжі, чому також сприяє кліренс у 475 мм. Запасу палива для передислокації по шосе вистачає на 570 км.

Експерти звернули увагу, що в сюжеті показано пускову установку БМ-27 "Ураган" старого зразка, а не її модернізовану версію у вигляді БМ-27 "Буревій". Зазначається, що на день російського вторгнення в підрозділах української армії було близько 80 зенітно-ракетних комплексів БМ-27 "Ураган/Буревій".