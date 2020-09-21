Даже если компания оплатила услуги по парковке, на этих местах можно парковаться всем остальным автовладельцам.

Активисты "Останови Лося" разобрались, можно ли парковаться на площадках, обозначеными знаками или паркофишками.

Таких площадок в центре Киева много. На них срезаны знаки "парковка" от “Киевтранспарксервиса” и самовольно установленные паркофишки или знаки резервации паркомест. Более того, у ресторанов или магазинов уплачены талоны за стоянку на определенное количество мест. Ведь согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 года №1342, ни одна другая компания, кроме городского оператора парковок, не может бронировать паркоместа. А договоры, заключенные ресторанами с городскими властями, не предусматривают бронирование мест, а только оплату за парковку (вместо клиентов).

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Таким образом, автовладелец, который платит городу за стоянку, может припарковать автомобиль в любом месте, даже на местах, так сказать "забронированных" (хотя по факту – нет) ресторанами или предпринимателями для своих клиентов или сотрудников. Конечно, если это место свободно.

Смотрите рейд "Останови Лося" на видео:

Напоминаем, что в Киеве установлено несколько тысяч антипарковочных столбиков