Навіть якщо компанія оплатила послуги з паркування, на цих місцях можна паркуватися усім іншим автовласникам.

Активісти "Зупини Лося" розібралися, чи можна паркуватися на майданчиках, які зайняті знаками чи паркофішками.

Таких майданчиків в центрі Києва багато. На них зрізані знаки "паркування" від “Київтранспаркрсервісу” та самовільно встановлені паркофішки чи знаки резервації паркомісць. Більше того, в ресторанів чи магазинів є сплачені талони за стоянку на певну кількість місць. Адже згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, жодна інша компанія, окрім міського оператора парковок, не може бронювати паркомісця. А договори, які укладені ресторанами з міською владою, не передбачають бронювання місць, а лише оплату за паркування (замість клієнтів).

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Таким чином, автовласник, який сплачує місту за стоянку, може припаркувати автомобіль будь-де, навіть на місцях, які так би мовити "заброньовані" (хоча по факту – ні) ресторанами чи підприємцями для своїх клієнтів або співробітників. Звичайно, якщо це місце вільне.

Дивіться рейд "Зупини Лося" на відео:

Нагадаємо, що у Києві встановлено кілька тисяч антипаркувальних стовпчиків.