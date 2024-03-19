На своих страницах в соцсетях Командование Сил поддержки ВСУ разместило фотографии и положительные отзывы о машине M1150 для обезвреживания мин на базе шасси M1 Abrams M1150

В коротком рассказе они называют M1150 красавцем и обращают внимание на охотника за минами, мол, вот какой "красавец инженерных войск Сил поддержки".

Упомянутый M1150 (M1150 Assault Breacher Vehicle) укомплектован фронтальным минным плугом и системой обозначений линии разминирования. Основная цель такой машины – прокладка "коридоров" в минных полях для прохождения личного состава и техники во время наступательных действий.

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М1150 оснащен системой линейных подрывных зарядов (Linear Demolition Charge System, LDCS). Это такие небольшие ракеты, несущие взрывчатку на расстояние до нескольких сотен метров вперед, подрывая их на безопасном расстоянии, чтобы войска и транспортные средства могли безопасно пройти.

За один проход машина с фронтальным плугом, то есть отвалом вроде бульдозерного, поддерживаемого на поверхности почвы металлическими лыжами, прокладывает безопасную полосу шириной 4,6 метра.

Этим своеобразным проходом легко проходит широкая боевая и инженерная техника, не говоря уже о личном составе. Обезвреживаются не только массивы заложенных мин, но и придорожные бомбы и самодельные взрывные устройства.

Разминировщик проходов имеет 72-тонный вес, учитывая навесную инженерно-саперную атрибутику, и 12-метровую габаритную длину. Для такой массивной машины базе танка M1 Abrams используется дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил.

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Перед этим Командование Сил поддержки ВСУ разместило короткий видеорассказ о еще одной подобной машине Bozena-5 (см. видео внизу), которая также разминирует минные массивы и прокладывает пути на передовой.



Правда, такая техника у воинов в основном выполняет гуманитарные операции по разминированию аграрных угодий. Это позволяет постепенно сотка за соткой очищать украинскую землю от смертоносных мин и взрывоопасных предметов.