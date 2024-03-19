На своїх сторінках в соцмережах Командування Сил підтримки ЗСУ розмістило світлини та схвальні відгуки про машину M1150 для знешкодження мін на базі шасі M1 Abrams M1150

В короткій розповіді вони називають M1150 красенем і звертають увагу на мисливця за мінами, мовляв, ось який "красень інженерних військ Сил підтримки".

Згаданий M1150 (M1150 Assault Breacher Vehicle) укомплектований фронтальним мінним плугом та системою позначень лінії розмінування. Основна мета такої машини – прокладка "коридорів" в мінних полях для проходження особового складу і техніки під час наступальних дій.

Читайте також Abrams чи Leopard: який танк краще

М1150 оснащений системою лінійних підривних зарядів (Linear Demolition Charge System, LDCS). Це такі невеличкі ракети, що несуть вибухівку на відстань до декількох сотень метрів вперед, підриваючи їх на безпечній відстані, щоб війська і транспортні засоби могли безпечно пройти.

За один прохід машина з фронтальним плугом, тобто відвалом на кшталт бульдозерного, що підтримується на поверхні ґрунту металевими лижами, прокладає безпечну смугу шириною 4,6 метра.

Цим своєрідним проходом легко проходить найширша бойова та інженерна техніка, не кажучи вже про особовий склад. Знешкоджуються не лише масиви закладених мін, але й придорожні бомби та саморобні вибухові пристрої.

Розміновувач проходів має 72-тонну вагу, враховуючи навісну інженерно-саперну атрибутику, та 12-метрову габаритну довжину. Для такої масивної машини базі танка M1 Abrams використовується дизельний двигун потужністю 1500 кінських сил.

Читайте також Безпілотна машина розмінування Bozena-5 очищує землі поблизу електростанцій

Перед цим Командування Сил підтримки ЗСУ розмістило коротку відеорозповідь про ще одну подібну машину Bozena-5 (див. відео внизу), яка також розміновує мінні масиви та прокладає шляхи на передовій.



Щоправда, така техніка у воїнів здебільшого виконує гуманітарні операції з розміновування аграрних угідь. Це дозволяє поступово сотка за соткою очищати українську землю від смертоносних мін та вибухонебезпечних предметів.