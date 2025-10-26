Как спрятать свой дом или автомобиль в Google Maps, чтобы не помогать ворам

Google Maps - это невероятно удобный инструмент. Мы привыкли использовать его для всего: чтобы найти кафе, проверить пробки или просто посмотреть, как выглядит улица перед тем, как ехать туда впервые. Но у этого сервиса есть и темная сторона - иногда он становится помощником для совсем нечестных людей.

Недавно в Индии полиция задержала двух воров, которые планировали свои кражи... с помощью Google Maps, сообщает Autoevolution. Они выбирали цели, изучали районы, продумывали пути побега и даже смотрели, где меньше всего камер. Данные о дорожном движении помогли им определить самый быстрый маршрут для побега после преступления. Когда полиция поняла, как те действуют, поймать их было непросто - пришлось пересмотреть более сотни камер наблюдения.

Кстати из-за ошибки навигатора никто не ездил по пустой улице

И хотя это произошло далеко от нас, суть одна: любой ваш дом, двор или даже авто, которое стоит возле дома, может быть четко видно на панорамах Google Street View. И если вам не нравится, что ваш дом доступен для "виртуальных прогулок" любому в мире - его можно размыть.

Почему стоит это сделать

Street View - штука удобная, но иногда слишком откровенная. С панорамы можно увидеть все: номер дома, тип ворот, окна, камеры, даже ваш автомобиль у подъезда. Для обычного пользователя это мелочь, а для кого-то с недобрыми намерениями - настоящая подсказка.

Конечно, Google автоматически размывает лица людей и номерные знаки. Но фасад вашего дома или машина возле двора остаются открытыми, если вы сами не попросите компанию это изменить.

Поэтому размытие - это не паранойя, а элементарная приватность. Особенно если вы не хотите, чтобы кто-то знал, где именно стоит ваше авто, какие у вас ворота, есть ли сигнализация, или как выглядит двор.

Выбираете авто для родителей? Они ценят качество, надежность, и проверенные временем технические решения. SUZUKI Vitara оборудована простым и одновременно надежным бензиновым двигателем и гидротрансформаторной коробкой передач, имеет высокий клиренс и прекрасную обзорность. А еще – удобный салон и вместительный багажник. То, что надо для родителей! Рекламная информация

Как размыть свой дом или авто в Google Maps

Процесс простой, но не мгновенный. Google проверяет каждый запрос вручную, поэтому надо немного терпения.

Откройте Google Maps в браузере (на компьютере). В поиске введите адрес своего дома или просто найдите его на карте.

Перейдите в Street View. Для этого перетащите маленького желтого человечка на вашу улицу.

Найдите нужный ракурс. Обычно это вид, где видно ваш фасад или машину.

В нижнем правом углу нажмите “Сообщить о проблеме” (Report a problem).

После этого появится красная рамка. Наведите ее точно на дом или авто, которые хотите размыть.

Выберите, что именно нужно скрыть: “Мой дом”, “Мой автомобиль” или “Другое”.

Добавьте комментарий. Например: "Прошу размыть дом из соображений приватности" или "Не хочу, чтобы мое авто было видно на панораме".

Нажмите “Submit” и ждите. Обычно обработка занимает от нескольких дней до нескольких недель, иногда - даже месяц.

Когда запрос будет выполнен, фасад вашего дома или автомобиль на панорамах Street View станут размытыми.

Важно: размытие - это раз и навсегда. Вернуть все обратно нельзя. Если Google закрыл объект, снимок уже никогда не станет четким.

Может ли размытие привлечь внимание?

Здесь мнения разнятся. Полиция в некоторых странах даже предупреждала: мол, если дом один размытый на улице, это может вызвать лишний интерес - мол, там, видимо, что-то ценное. Но на практике большинство людей даже не замечают таких вещей. А если у вас есть система безопасности, забор и камеры, то никакое размытие не сделает вас более или менее уязвимым - оно просто уберет лишнюю открытость в интернете.

Также интересно какие авто чаще всего воруют в Украине

Что еще можно сделать для безопасности

Размытие - это лишь один шаг. Еще несколько простых вещей, которые реально помогают:

Не публикуйте в соцсетях фото фасада с геолокацией. Даже если вы просто пишете "новый забор", эти данные могут быть видимыми.

Проверьте, что видно в Street View после обновлений. Google время от времени переснимает районы.

Позаботьтесь об освещении и камерах. Ночной фонарь у ворот или камера наблюдения отпугивают лучше, чем табличка "Осторожно, собака".

Закройте прямой обзор во двор. Живая изгородь или глухой забор - это тоже защита, хоть и без технологий.

Немного о другом: могут ли воры использовать карты?

К сожалению, да. Google Maps и Waze (который тоже принадлежит Google) имеют множество полезных функций - предупреждение об авариях, пробках, даже о полицейских патрулях. Но именно это иногда играет на руку преступникам: они видят, где стоит полиция, и могут избежать проверок.

Поэтому, как ни парадоксально, тот самый сервис, что помогает нам объехать пробки, может помочь кому-то сбежать после преступления.

Кстати воры используют беспилотник для краж из грузовиков

Вывод

Мы живем в мире, где любой дом можно "увидеть" онлайн. Но это не значит, что вы не можете взять приватность в свои руки. Если вам не нравится, что ваш дом или автомобиль видно на Google Street View, просто отправьте запрос - и его размоют.

Это не сложно, бесплатно и не требует никаких технических знаний. Главное - осознать, что цифровая приватность сегодня такая же важная, как замок на двери.