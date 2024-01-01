Воры используют беспилотники для краж из грузовиков: как это работает

Исследование TT Club, BSI Screen и Tapa EMEA зафиксировало стремительный рост краж грузов именно организованной преступностью. Задействованы все более изощренные методы для изъятия дорогостоящих товаров. В первую очередь речь идет о роскошной одежде, фармацевтических препаратах.

Репутация Италии в сфере товаров роскоши и ее разветвленные сети поставок делают эту страну мишенью, особенно вокруг автомагистралей и промышленных узлов, где грузы наиболее уязвимы. Об этом говорится на сайтах TT Club и его партнеров.

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Основные проблемы включают отсутствие безопасных мест для парковки, где груз находится в состоянии покоя и становится предметом кражи. Преступные группы уже используют передовые инструменты, в т.ч. беспилотники для разведки.

Отчет показывает основные тенденции проблемы:

более чем на 400% увеличение частоты страховых случаев с 2021 года;

почти треть исков связана с кражами из ненадежно припаркованных или на обочинах транспортных средств;

регион Ломбардия имеет самые высокие показатели краж грузов;

значительная нехватка охраняемого паркинга – только одно место на 289 грузовиков;

ощутимый рост краж грузов с железной дороги;

новая тенденция использования дронов преступниками для исследования возможных целей.

"Италия не единственная, кто испытывает тревожное увеличение краж грузов. Мы наблюдаем одинаковые тенденции преступлений. Статистические данные четко освещают ключевую проблему: груз в состоянии покоя, ненадежно припаркован на стоянке или припаркован на обочине, подвергается наибольшему риску", – комментирует ситуацию менеджер по логистическим рискам в TT Club Джош Финч.

Динамика краж стремительно пошла вверх, начиная с 2021 года. Инфографика: TT Club

Дроны помогают ворам обнаружить уязвимые места на складах и парковках. Таким образом новые технологии предоставляют преступникам важную информацию о мерах безопасности, готовя почву для целенаправленных краж.

"Мы должны сосредоточиться на стратегии "товары в состоянии отдыха являются товарами под угрозой" и совместить людей и технологии наилучшим образом", – отметил Панайотис Лаймос из Tapa EMEA.

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Соавторы выделяют новое использование дронов как инструмента разведки. Многие современные беспилотники могут работать более 30 минут и этого времени более чем достаточно, чтобы осмотреть место, определить его уязвимые места, расположение камер видеонаблюдения и постов охраны.

Воры пользуются тем, что современные беспилотники тихие, дают отличную видимость и их в основном трудно заметить. Уже зафиксированы случаи, когда беспилотники проникали через открытые двери/ворота в складские помещения незамеченными. Таким образом преступники все больше и лучше создают профиль товаров, которые грузятся в фуры.

Теперь в логистике дроны могут быть как помощниками, так и вредителями, что требует привлечения средств РЭБ. Фото: TT Club

Далее уже действует классическая схема. Воры отслеживают маршрут и могут за сотни километров от того места выбрать удобный момент для изъятия товара, читай – похищения.

Чтобы устранить эти угрозы, в отчете отмечаются меры предосторожности, такие как внедрение технологии отключения дронов. Речь идет об установке в терминалах и местах загрузки товаров классических средств РЭБ.

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Такая аппаратура гасит сигналы управления беспилотниками. Операторы антидронового ружья и аналогичных приборов могут переключать управление дронов на себя и приземлять их в выбранных для этого местах.