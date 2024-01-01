Злодії використовують безпілотники для крадіжок з вантажівок: як це працює

Дослідження TT Club, BSI Screen й Tapa EMEA зафіксувало стрімке зростання крадіжок вантажів саме організованою злочинністю. Задіяно все більш витончені методи для вилучення дорогих товарів. В першу чергу мова йде про розкішний одяг, фармацевтичні препарати.

Репутація Італії у сфері товарів розкоші та її розгалужені мережі постачання роблять цю країну мішенню, особливо навколо автомагістралей і промислових вузлів, де вантажі найбільш уразливі. Про це йдеться на сайтах TT Club та його партнерів.

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Основні проблеми включають відсутність безпечних місць для паркування, де вантаж перебуває у стані спокою і стає предметом крадіжки. Злочинні групи вже використовують передові інструменти, у т.ч. безпілотники для розвідки.

Звіт показує основні тенденції проблеми:

більш ніж на 400% збільшення частоти страхових випадків з 2021 року;

майже третина позовів пов'язана з крадіжками із ненадійно припаркованих або на узбіччях транспортних засобів;

регіон Ломбардія має найвищі показники крадіжок вантажів;

значна нестача паркінгу під охороною – лише одне місце на 289 вантажівок;

відчутне зростання крадіжок вантажів із залізниці;

нова тенденція використання дронів злочинцями для дослідження можливих цілей.

"Італія не єдина, хто відчуває тривожне збільшення крадіжок вантажів. Ми спостерігаємо однакові тенденції злочинів. Статистичні дані чітко висвітлюють ключову проблему: вантаж у стані спокою, ненадійно припаркований на стоянці чи припаркований на узбіччі, піддається найбільшому ризику", – коментує ситуацію менеджер з логістичних ризиків у TT Club Джош Фінч.

Динаміка крадіжок стрімко пішла вгору, починаючи з 2021 року. Інфографіка: TT Club

Дрони допомагають злодіям виявити вразливі місця на складах і парковках. Таким чином нові технології надають злочинцям важливу інформацію про заходи безпеки, готуючи підґрунтя для цілеспрямованих крадіжок.

"Ми повинні зосередитися на стратегії «товари в стані відпочинку є товарами під загрозою» та поєднати людей і технології найкращим чином", – зазначив Панайотіс Лаймос з Tapa EMEA.

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Співавтори виділяють нове використання дронів як інструменту розвідки. Багато сучасних безпілотників можуть працювати понад 30 хвилин і цього часу більш ніж достатньо, щоб оглянути місце, визначити його вразливі місця, розташування камер відеоспостереження та постів охорони.

Злодії користуються тим, що сучасні безпілотники тихі, дають чудову видимість і їх здебільшого важко помітити. Уже зафіксовані випадки, коли безпілотники проникали через відкриті двері/ворота у складські приміщення непоміченими. Таким чином злочинці все більше і краще створюють профіль товарів, які вантажаться у фури.

Відтепер у логістиці дрони можуть бути як помічниками, так і шкідниками, що вимагає залучення засобів РЕБ. Фото: TT Club

Далі вже діє класична схема. Злодії відстежують маршрут і можуть за сотні кілометрів від того місця вибрати зручний момент для вилучення товару, читай – викрадення.

Щоб усунути ці загрози, у звіті наголошується на запобіжних заходах, таких як впровадження технології відключення дронів. Мова йде про встановлення в терміналах та місцях завантаження товарів класичних засобів РЕБ.

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Така апаратура гасить сигнали управляння безпілотниками. Оператори антидронових рушниць та аналогічних приладів можуть перемикати керування дронів на себе й приземляти їх у вибраних для цього місцях.