Как регистрировать гуманитарное авто по новым правилам

Кабмин выпустил новый порядок регистрации гуманитарных транспортных средств, а также временный учет за военнослужащими автомобилей, ввезенных на территорию Украины как гуманитарная помощь, в период с 24 февраля 2022 года до 1 декабря 2023 года. Изменения предусмотрены постановлениями № 1388 и № 584.
Читайте также: Как зарегистрировать гуманитарное авто за военнослужащим
Ранее государственной регистрации подлежали исключительно гуманитарные автомобили, ввезенные на таможенную территорию Украины на основании декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением № 953.
Теперь же государственная регистрация доступна для транспортных средств, ввезенных по декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением № 174. До этого для таких автомобилей предусматривался исключительно временный государственный учет.
Для постановки на государственную регистрацию транспортного средства, ввезенного как гуманитарная помощь (декларация, утвержденная постановлением № 174), нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:
- бумажная декларация о перечне товаров, перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденная ПКМУ от 01 марта 2022 года № 174;
- акт приема-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;
- документ, подтверждающий стоимость транспортного средства – отчет (акт) об оценке / заключение эксперта об оценке / сведения о среднерыночной стоимости) (в случае регистрации легкового автомобиля);
- справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;
- организационно-распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);
- выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;
- документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);
- сертификат соответствия;
- заключение / сведения об экспертном исследовании транспортного средства (в случае регистрации б/у транспортного средства);
- иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);
- номерные знаки (при наличии);
- квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (в случае регистрации легкового автомобиля).
Необходимо отметить, что в таком случае услуга по регистрации автомобиля будет предоставляться не день в день, а занимать больше времени. Это связано с тем, что сервисный центр МВД будет направлять запрос для подтверждения таможенными органами информации об оформлении декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Срок предоставления услуги будет зависеть от продолжительности рассмотрения запроса таможенными органами.
Государственная регистрация, в свою очередь, позволит назначить надлежащего пользователя транспортного средства, который будет платить штрафы с камер.
Еще одно нововведение, предусмотрено принятым постановлением – возможность временного учета гуманитарных авто за военнослужащими. Ранее такая опция была доступна исключительно в случае, если авто ввозилось по декларации, утвержденной постановлением № 953.
После изменений в законодательстве машины, признаны гуманитарной помощью, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, подлежат временному государственному учету по декларации, утвержденной постановлением № 174.
Для получения услуги необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов:
- заявление военнослужащего – приобретателя транспортного средства;
- документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);
- документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка из воинской части);
- оригинал документа, на основании которого транспортное средство было передано военнослужащему;
- копия бумажной декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 01 марта 2022 № 174, заверенная надлежащим образом получателем гуманитарной помощи.
После подачи необходимых документов транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон.