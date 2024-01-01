Как регистрировать гуманитарное авто по новым правилам

Кабмин выпустил новый порядок регистрации гуманитарных транспортных средств, а также временный учет за военнослужащими автомобилей, ввезенных на территорию Украины как гуманитарная помощь, в период с 24 февраля 2022 года до 1 декабря 2023 года. Изменения предусмотрены постановлениями № 1388 и № 584.

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Ранее государственной регистрации подлежали исключительно гуманитарные автомобили, ввезенные на таможенную территорию Украины на основании декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением № 953.

Теперь же государственная регистрация доступна для транспортных средств, ввезенных по декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением № 174. До этого для таких автомобилей предусматривался исключительно временный государственный учет.

Для постановки на государственную регистрацию транспортного средства, ввезенного как гуманитарная помощь (декларация, утвержденная постановлением № 174), нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

бумажная декларация о перечне товаров, перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденная ПКМУ от 01 марта 2022 года № 174;

акт приема-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;

документ, подтверждающий стоимость транспортного средства – отчет (акт) об оценке / заключение эксперта об оценке / сведения о среднерыночной стоимости) (в случае регистрации легкового автомобиля);

справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;

организационно-распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

сертификат соответствия;

заключение / сведения об экспертном исследовании транспортного средства (в случае регистрации б/у транспортного средства);

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);

номерные знаки (при наличии);

квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (в случае регистрации легкового автомобиля).

Необходимо отметить, что в таком случае услуга по регистрации автомобиля будет предоставляться не день в день, а занимать больше времени. Это связано с тем, что сервисный центр МВД будет направлять запрос для подтверждения таможенными органами информации об оформлении декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Срок предоставления услуги будет зависеть от продолжительности рассмотрения запроса таможенными органами.

Государственная регистрация, в свою очередь, позволит назначить надлежащего пользователя транспортного средства, который будет платить штрафы с камер.

Еще одно нововведение, предусмотрено принятым постановлением – возможность временного учета гуманитарных авто за военнослужащими. Ранее такая опция была доступна исключительно в случае, если авто ввозилось по декларации, утвержденной постановлением № 953.

После изменений в законодательстве машины, признаны гуманитарной помощью, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, подлежат временному государственному учету по декларации, утвержденной постановлением № 174.

Для получения услуги необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов:

заявление военнослужащего – приобретателя транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка из воинской части);

оригинал документа, на основании которого транспортное средство было передано военнослужащему;

копия бумажной декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 01 марта 2022 № 174, заверенная надлежащим образом получателем гуманитарной помощи.

После подачи необходимых документов транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон.