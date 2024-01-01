Як реєструвати гуманітарне авто за новими правилами

Кабмін випустив новий порядок реєстрації гуманітарних транспортних засобів, а також тимчасовий облік за військовослужбовцями автівок, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, у період з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року. Зміни передбачені постановами № 1388 та № 584.

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Раніше державній реєстрації підлягали виключно гуманітарні автівки, ввезені на митну територію України на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої постановою № 953.

Тепер же державна реєстрація доступна для транспортних засобів, ввезених за декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої постановою № 174. До цього для таких автівок передбачався виключно тимчасовий державний облік.

Для постановки на державну реєстрацію транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога (декларація, затверджена постановою № 174), потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

паперова декларація про перелік товарів, перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджена ПКМУ від 01 березня 2022 року № 174;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2;

документ, що підтверджує вартість транспортного засобу – звіт (акт) про оцінку / висновок експерта про оцінку / відомості про середньоринкову вартість) (у разі реєстрації легкового автомобіля);

довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку на облік;

організаційно-розпорядчі документи (копія наказу про призначення уповноваженого представника, довіреність видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

сертифікат відповідності;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі реєстрації б/в транспортного засобу);

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (окрім нових транспортних засобів);

номерні знаки (за наявності);

квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації легкового автомобіля).

Необхідно зазначити, що в такому випадку послуга з реєстрації автомобіля надаватиметься не день в день, а займатиме більше часу. Це пов’язано з тим, що сервісний центр МВС надсилатиме запит для підтвердження митними органами інформації про оформлення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Строк надання послуги залежатиме від тривалості розгляду запиту митними органами.

Державна реєстрація, своєю чергою, дозволить призначити належного користувача транспортного засобу, який буде сплачувати штрафи з камер.

Ще одне нововведення, передбачене прийнятою постановою – можливість тимчасового обліку гуманітарних авто за військовослужбовцями. Раніше така опція була доступна виключно у випадку, якщо авто ввозилося за декларацією, затвердженою постановою № 953.

Після змін у законодавстві автівки, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку за декларацією, затвердженою постановою № 174.

Для отримання послуги необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів:

заява військовослужбовця – набувача транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

оригінал документа, на підставі якого транспортний засіб було передано військовослужбовцеві;

копія паперової декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174, засвідчена належним чином отримувачем гуманітарної допомоги.

Після подання необхідних документів транспортний засіб отримує номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон.