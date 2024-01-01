Как российские спецслужбы привлекают украинских подростков для поджогов военных машин

Интересные документы попали в руки журналистов "Радио Свобода" и отдела расследования "Схемы" относительно малолетних украинских поджигателей автомобилей, которых завербовали российские спецслужбы.

Журналисты не только получили в свое распоряжение фрагменты разговоров и переписок вербовщиков с подростками, но и поговорили с теми, кого за поджог авто военных поймали. Кроме этого, по легенде завели переписку с вербовщиками, чтобы выяснить, что именно за заработок предлагают и на каких условиях. Сработало.

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Все собранные и проанализированные материалы, о которых говорится в расследовании, пролили свет на то, по какой схеме работают вербовщики и кураторы из российских спецслужб и насколько масштабной является российская дезинформационная кампания по поджогу автомобилей украинских военнослужащих.

В выводах расследователей сообщается, что чаще всего объектами поджогов становятся авто военнослужащих ВСУ, оборудование "Укрзализныци" или зданий ТЦК.



Фрагмент переписки "работодателя" от ФСБ с кандидатом в поджигатели. Фото: Радио Свобода

Как выяснилось, юных "исполнителей", активно агитируют и привлекают через Telegram, где созданы группы с предложениями заработать "быстрые деньги". При этом возраст значения не имеет, подростков привлекают к работе охотно, поскольку такие возрастные категории "подпольщиков" легко подпадают под влияние.

Обычно такой "набор персонала" сопровождается объявлениями вроде "Работаем исключительно по вечерам. Зарплата – от тысячи долларов".

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Отмечается, что многочисленные предложения работы с привлекательными условиями – неполная занятость со свободным графиком и щедрой оплатой – украинцы начали системно получать в мае этого года. Они висят не только в Telegram-группах по поиску работы, но и на сайтах знакомств, на вбросах информации о "рейдах ТЦК".

Все это потом подается в информационных ресурсах. У читателя и зрителя после просмотра таких сюжетов и текстовых сообщений с фотографиями может сложиться впечатление о развернутой в Украине сети активного подполья.

Фейковые подпольщики с экранов призывают присоединиться к движению сопротивления. Однако их выдает плохой украинский язык и камуфляж, который российские формирования использовали во время войны на Донбассе.

Также подаются фрагменты разговоров кураторов с "подпольщиками", их переписки. Это и многое другое разоблачает идеологическую диверсионную работу российских спецслужб.