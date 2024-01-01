Ни одного поджигателя автомобилей военных за решетку не посадили: официальная статистика

Если в 2022 году было всего 10 умышленных поджогов, из которых 8 в Киеве и по одному в Житомирской и Винницкой областях, то за неполные девять месяцев 2024-го их уже 184. Такое количество указало МВД Украины на запрос народного депутата Марьяна Заблоцкого.

Раскрыты и другие данные по умышленным поджогам. Всего с начала войны открыто 206 уголовных производств.

За неполные три года войны самыми массовыми месяцами по количеству спровоцированных пожаров военных авто стали август (65 поджогов), июль (52), сентябрь (37) и июнь (26 поджогов). А вот в феврале за время полномасштабной войны зафиксирован только один поджог автомобиля. Злоумышленники его совершили в Одесской области, датируется этим годом.

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В общем итоге умышленных поджогов с 24 февраля 2022 года по 23 сентября 2024 года лидирует Харьковская область, где в огне сгорело 45 авто военных.

Далее в списке идут Днепропетровская область и город Киев, где злоумышленники подожгли 33 и 25 автомобилей соответственно.

Меньше всего умышленных поджогов за неполные три года войны зафиксировано в Закарпатской, Черниговской, Тернопольской и Херсонской областях, где сгорели в огне от умышленного вмешательства по одной машине военных.

Что касается наказания, то до 23 сентября 2024 года ни одного задержанного поджигателя не посадили за решетку. На эту дату осуществляется 65 уголовных производств. В шести уголовных производствах принято решение об их закрытии.

Сейчас в суд направлено 19 уголовных производств с обвинительными актами.

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Как подчеркнул в коротеньком сообщении на эту тему автор запроса в Нацполицию народный депутат Марьян Заблоцкий, в большинстве случаев никакого лишения свободы исполнителям не грозит: то возраст поджигателя мал, то авто формально не военное, а волонтеров.