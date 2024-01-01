Жодного палія автівок військових за грати не посадили: офіційна статистика

Якщо у 2022 році було всього 10 навмисних підпалів, з яких 8 у Києві і по одному в Житомирській та Вінницькій областях, то за неповні дев’ять місяців 2024-го їх уже 184. Таку кількість вказало МВС України на запит народного депутата Мар’яна Заблоцького.

Розкрито й інші дані щодо навмисних підпалів. Всього з початку війни відкрито 206 кримінальних проваджень.

За неповні три роки війни наймасовішими місяцями за кількістю спровокованих пожеж військових авто стали серпень (65 підпалів), липень (52), вересень (37) та червень (26 підпалів). А ось у лютому за час повномасштабної війни зафіксовано лише один підпал автівки. Зловмисники його вчинили в Одеській області, датується цим роком.

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У загальному підсумку навмисних підпалів з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2024 року лідирує Харківська область, де у вогні згоріло 45 авто військових.

Далі у списку йдуть Дніпропетровська область та місто Київ, де зловмисники підпалили 33 та 25 автомобілів відповідно.

Найменше навмисних підпалів за неповні три роки війни зафіксовано в Закарпатській, Чернігівській, Тернопільській та Херсонський областях, де згорілі у вогні від навмисного втручання по одній автівці військових.

Щодо покарання, то до 23 вересня 2024 року жодного затриманого палія не запроторили за ґрати. На цю дату здійснюється 65 кримінальних проваджень. У шести кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх закриття.

Нині до суду направлено 19 кримінальних проваджень з обвинувальними актами.

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Як підкреслив у коротенькому повідомленні на цю тему автор запиту до Нацполіції народний депутат Мар’ян Заблоцький, у більшості випадків ніякого позбавлення волі виконавцям не загрожує: то вік палія малий, то авто формально не військове, а волонтерів.