За підпал поліцейських чи військових автомобілів обіцяють гроші, натомість виконавці опиняються за ґратами

26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів. Правоохоронці за лічені години встановили особу підпалювача та його місцезнаходження.

Затриманим виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців.

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Бажаючи заробити, чоловік погодився на пропозицію, після чого отримав детальні інструкції щодо здійснення злочину.

Зловмисник ретельно підготувався – винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Переконавшись у відсутності свідків, приступив до підпалу автомобілів за допомогою легкозаймистої суміші. На вимогу куратора, чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак після отримання відеозапису, «куратор» видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю.

Натомість правоохоронці, за силової підтримки поліції особливого призначення, затримали зловмисника за лічені години. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисник вже перебуває під вартою. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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Окрім того, в різних регіонах України правоохоронці виявляють намагання підпалу віййськових автомобілів. Зокрема, у Запоріжжі правоохоронці “на гарячому” затримали двох студентів, які намагалися підпалили два позашляховики, які належать військовим. Поліцейські з’ясували, що один із хлопців знайшов повідомлення про “підробіток” від російських спецслужб в одному з месенджерів.

До виконання завдання по підпалу автомобілів він долучив свого товариша. Спільники отримали від куратора інструкції про те, як діяти, а також придбали легкозаймисту суміш. Згодом хлопці підпали один з автомобілів, але зняти відеопідтвердження для замовника не встигли, оскільки їх затримали правоохоронці.

Наразі слідчі повідомили неповнолітнім про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Кропивницькому поліцейські затримали 41-річного місцевого мешканця та його 17-річного пасинка, які вирішили «попрацювати» на ворожі спецслужби та погодились за грошову винагороду підпалити автомобілі військовослужбовців. За вказівкою кураторів рф порушники мали відзняти свої дії на мобільний телефон та надіслати для підтвердження виконання замовлення.

Напередодні вчинення злочину зловмисники обстежили мікрорайон з метою пошуку “потрібних” транспортних засобів. Надалі вони облили два автомобілі військових легкозаймистою речовиною та підпалили.

Правоохоронці затримали вітчима та його неповнолітнього пасинка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.