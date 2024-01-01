В Києві палає та вибухає авто: ексклюзивне відео

Першого серпня о 16 годині на вїзді у Київ зі сторони Житомира згорів автомобіль Dodge Journey. Причина займання невідома.

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Очивидці розповідають, що водій та небайдужі кияни намагались погасити авто, але марно. Здалеку було видно стовп диму, потім яскраве полум”я, а потім – потріскування і вибух. З машини встигли витягнути цінні речі, однак вона продовжувала палати. Зайнявся моторний відсік.

Можливо, прична була в несправності електропроводки або ГБО. Також можливо, що несправною була система охолодження, яка в спеку відмовила.

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Займання автмобілів – досить часте явище. Причому горять як автомобілі з традиціними двигунами (на бензині, газу), так і електромобілі. Останні загасити набагато важче. Однак, як видно у цьому випадку, і авто з ГБО палає та вибухає сильно.