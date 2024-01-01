В Киеве пылает и взрывается автомобиль: эксклюзивное видео

Первого августа в 16 часов на въезде в Киев со стороны Житомира сгорел автомобиль Dodge Journey. Причина возгорания неизвестна.

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Очевидцы рассказывают, что водитель и неравнодушные киевляне пытались погасить авто, но тщетно. Издалека было видно столб дыма, затем яркое пламя, а затем потрескивание и взрыв. Из машины успели вытащить ценные вещи, однако она продолжала пылать. Загорелся моторный отсек.

Возможно, прична была в неисправности электропроводки или ГБО. Также возможно, что неисправной была система охлаждения, которая в жару отказала.

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Возгорание автмобилей – достаточно частое явление. Причем горят как автомобили с традиционными двигателями (на бензине, газу), так и электромобили. Последние потушить гораздо труднее. Однако, как видно в этом случае, и авто с ГБО пылает и взрывается сильно.