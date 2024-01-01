Як російські спецслужби залучають українських підлітків для підпалів військових машин

Цікаві документи потрапили до рук журналістів "Радіо Свобода" та відділу розслідування "Схеми" щодо малолітніх українських паліїв автівок, яких завербували російські спецслужби.

Журналісти не тільки отримали у своє розпорядження фрагменти розмов та листувань вербувальників з підлітками, але й поговорили з тими, кого за підпал авто військових спіймали. Окрім цього, за легендою завели листування з вербувальниками, щоб з'ясувати, що саме за заробіток пропонують та на яких умовах. Спрацювало.

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Усі зібрані та проаналізовані матеріали, про які йдеться в розслідуванні, пролили світло на те, за якою схемою працюють вербувальники й куратори з російських спецслужб та наскільки масштабною є російська дезінформаційна кампанія з підпалу автівок українських військовослужбовців.

У висновках розслідувачів повідомляється, що найчастіше об’єктами підпалів стають авто військовослужбовців ЗСУ, обладнання «Укрзалізниці» чи будівель ТЦК.



Фрагмент листування "роботодавця" від ФСБ з кандидатом у палії. Фото: Радіо Свобода

Як з’ясувалося, юних "виконавців", активно агітують та залучають через Telegram, де створено групи з пропозиціями заробити "швидкі гроші". При цьому вік значення немає і підлітків залучають до роботи залюбки, оскільки такі вікові категорії "підпільників" легко підпадають під вплив.

Зазвичай такий "набір персоналу" супроводжується оголошеннями на кшталт "Працюємо виключно вечорами. Зарплата – від тисячі доларів".

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Зазначається, що численні пропозиції роботи із привабливими умовами – неповна зайнятість з вільним графіком та щедрою оплатою – українці почали системно отримувати у травні цього року. Вони висять не тільки в телеграм-групах з пошуку роботи, але й на сайтах знайомств та на вкиданнях інформації про "рейди ТЦК".

Все це потім подається в інформаційних ресурсах. У читача та глядача після перегляду таких сюжетів та текстових повідомлень з фотокартками може скластися враження про розгорнуту в Україні мережу активного підпілля.

Фейкові підпільники з екранів закликають приєднатися до руху спротиву. Однак їх видає погана українська та камуфляж, який російські формування використовували під час війни на Донбасі.

Також подаються фрагменти розмов кураторів з "підпільниками", їх листування. Це та багато чого іншого викриває ідеологічну диверсійну роботу російських спецслужб.