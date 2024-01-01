Как с высоты выглядит будущая развязка возле Виты-Почтовой: фото

На Фейсбук-странице Службы восстановления Киевской области появились фотографии о ходе строительства долгожданной и крайне необходимой транспортной развязки возле села Вита-Почтовая, часть которых снята с высоты птичьего полета.

Об этом с хорошей подборкой фотоснимков рассказывает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

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Сейчас на строительстве путепровода тоннельного типа возле села Вита-Почтовая подрядчик работает над сооружением как путепровода, так и кольцевой развязки. Уже завершен первый этап работ и открыт левый проезд для движения автотранспорта.

Строительная организация выполнила работы по устройству переходных плит, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. Также обустроен тротуар, установлено барьерное и перильное ограждение.

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Кроме этого, параллельно продолжается переустройство инженерных сетей для обустройства водопропускных и дренажных труб.

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С введением этого транспортного объекта в эксплуатацию отпадет необходимость в светофорах и левосторонних разворотах. Также существенно улучшится безопасность движения и пропускная способность трассы международного значения.

Фото: Служба восстановления в Киевской области