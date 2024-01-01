Як з висоти виглядає майбутня розв’язка біля Віти-Поштової: фото

На Фейсбук-сторінці Служби відновлення Київської області з’явилися світлини про хід будівництва довгоочікуваної й вкрай необхідної транспортної розв'язки біля села Віта-Поштова, частина яких відзнята з висоти пташиного польоту.

Про це з гарною добіркою фотознімків розповідає Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

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Наразі на будівництві шляхопроводу тунельного типу неподалік села Віта-Поштова підрядник працює над спорудженням як шляхопроводу, так і кільцевої розв’язки. Вже завершено перший етап робіт та відкрито лівий проїзд для руху автотранспорту.

Будівельна організація виконала роботи з влаштування перехідних плит, гідроізоляції та асфальтобетонного покриття. Також облаштовано тротуар, встановлено бар’єрне та перильне огородження.

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Окрім цього, паралельно триває перевлаштування інженерних мереж для облаштування водопропускних і дренажних труб.

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З введенням цього транспортного об’єкта в експлуатацію відпаде потреба в світлофорах та лівосторонніх розворотах. Також суттєво поліпшиться безпека руху й пропускна здатність траси міжнародного значення.

Фото: Служба відновлення у Київській області